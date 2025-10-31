Kolhapur News : निपुण धर्माधिकारी, क्षिती जोग आणि साजिरी जोशी ने घेतले महालक्ष्मी देवीचे दर्शन

कोल्हापूर - आगामी मराठी ओरिजिनल मालिका ‘बाई तुझ्यापायी’ धैर्य, शिक्षण आणि जुनाट परंपरांना प्रश्न विचारण्याच्या विषयांवर महत्त्वपूर्ण चर्चा रंगवत आहे. सिक्स्टीन बाय सिक्स्टी-फोर प्रॉडक्शन निर्मित आणि निपुण धर्माधिकारी दिग्दर्शित या मालिकेत साजिरी जोशी, क्षिती जोग, सिद्धेश धुरी आणि शिवराज वैचळ यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत..१९९० च्या दशकातल्या काल्पनिक ‘वेसाच्या वाडगाव’ या गावाच्या पार्श्वभूमीवर घडणारी ही कथा अहिल्या (साजिरी जोशी) या तरुण मुलीची आहे - जी अंधश्रद्धेला आव्हान देत शिक्षणाचा हक्क मिळवण्यासाठी लढा देते आणि परिवर्तनाची ज्योत संपूर्ण समाजात पेटवते. ‘बाई तुझ्यापायी’ ही मालिका ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी फक्त झी ५ वर प्रदर्शित होणार आहे..प्रमोशनल टूरचा भाग म्हणून, दिग्दर्शक निपुण धर्माधिकारी आणि प्रमुख कलाकार क्षिती जोग व साजिरी जोशी कोल्हापूरला भेट दिली. यानंतर टीमने श्री महालक्ष्मी मंदिराला भेट देत मालिकेच्या यशासाठी आशीर्वाद घेतला आणि श्रद्धा व धैर्याने विणलेल्या या कथेला साकार करण्याची संधी मिळाल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली..हा क्षण 'बाई तुझ्यापायी'च्या आत्म्याशी सुंदररीत्या सुसंगत ठरला - जिथे श्रद्धा आणि शौर्य हातात हात घालून चालतात.दिग्दर्शक निपुण धर्माधिकारी म्हणाले, 'बाई तुझ्यापायी’ ही एक सर्वमान्य कथा आहे. मुलगी मोठी होत असताना तिच्या शरीरात बदल घडतोच, पण त्याचबरोबर समाजात तिच्यावर अनेक बंधने लादली जातात..या कथेतली नायिका या बंधनांचा खरा अर्थ शोधण्याचा प्रयत्न करते - ही बंधने खरंच आवश्यक आहेत का, की स्त्रियांना नियंत्रित ठेवण्याचं आणखी एक साधन आहेत? कोल्हापूर माझं घर आहे. माझे वडील इथलेच आहेत आणि माझं बालपणातील बरंचसं सुट्टीचं आयुष्य इथे गेलं आहे. हे शहर माझ्या मनात खास स्थान घेऊन आहे. कोल्हापूरच्या माध्यमांचे आणि लोकांचे मनःपूर्वक आभार, त्यांनी आमचं अतिशय आदराने स्वागत केलं.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.