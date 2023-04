Rakhi Sawant Video News: बिग बॉस फेम राखी सावंत सोशल मीडियावर कायम चर्चेत असते. राखीच्या अंतरंगी हरकती काही संपायचं नाव घेत नाहीत. राखीचे ड्रामे सोशल मीडियावर कायमच गाजतात.

राखी कधी एअरपोर्टवर मीडियासोबत मस्ती करत असते. तर कधी वेगळाच सॉंग व्हिडिओ बनवत चर्चेत असते.

राखीचा एक नवीन व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. हा व्हिडिओ पाहून तुम्हाला हसू आवरल्याशिवाय राहणार नाही.

(bigg boss fame actress Rakhi sawant ran away with the selfie takers' phones, and then...)

हेही वाचा: संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

राखीचा एक व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर पुन्हा एकदा समोर आलाय. यामध्ये ती एका इव्हेंटमध्ये पोहोचली आहे, जिथे काही लोक तिच्यासोबत सेल्फी घेत होते. मात्र राखीने त्यांचा फोन हिसकावून पळ काढला.

राखीचे फॅन त्यांच्या फोनवर तिच्यासोबत सेल्फी घेत होते. यादरम्यान, ती त्यांना सांगते की कोण सेल्फी घेत आहे.

आणि बोलता बोलता ती सर्वांचे फोन हिसकावून घेते. सर्वांचे फोन हिसकावून ती आपल्या कारमध्ये जाते.

राखी सावंतच्या गाडीजवळ गेल्यावर तिचे चाहते त्यांचे फोन विचारू लागले. पण राखी म्हणते- मी देणार नाही. तुम्ही सेल्फी घेतला आहे का? तुम्ही सेल्फी काढलात आणि पुन्हा घेणार नाही का? कॅमेऱ्यासमोर पाहिल्यावर सॉरी म्हणा. यानंतर ती एकाचा फोन परत करते आणि दुसऱ्या चाहत्याच्या फोनसोबत सेल्फी घेते. आणि मग ती बाय म्हणुन निघून जाते. राखी आणि तिच्या अतरंगी काही संपायचं नाव घेत नाहीत.

राखीला काहीच दिवसांपुर्वी प्रिन्स मावी नावाच्या व्यक्तीकडून दोन धमकीचे ईमेल मिळाले. या इमेल मध्ये त्याने आपण गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईच्या टोळीचा आणि गोल्डी ब्रार ग्रुपचा मेम्बर असल्याचा दावा केला होता.

पहिला ईमेल राखीला 18 एप्रिल रोजी सकाळी 7.22 वाजता पाठवण्यात आला होता आणि दुसरा ईमेल 18 एप्रिल रोजी दुपारी 1.19 वाजता आला होता. आता या प्रकरणाला पुढे कोणतं वळण मिळणार, हे पाहणं रंजक ठरणार आहे.