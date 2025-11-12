मनोरंजन

अभिनेता गोविंदा पडला बेशुद्ध, रुग्णालयात केलं दाखल; उपचार सुरू

Govinda Hospitalised After Fainting at home बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा घरात बेशुद्ध पडल्यानं उपचारासाठी तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. जुहूतील क्रिटीकेअर रुग्णालयात त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.
सूरज यादव
बॉलिवूड अभिनेता गोविंदाला अचानक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. निवासस्थानी गोविंदा बेशुद्ध पडल्याची माहिती समोर येतेय. गोविंदाला जुहूतील क्रिटिकेअर रुग्णालयात दाखल केलं असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. गोविंदाच्या प्रकृतीबाबत अद्याप काही अपडेट समोर आलेले नाहीत.

