'माझी विकेट फक्त..'; सायलीच्या फोटोवरील कमेंटच्या चर्चांवर CSKच्या क्रिकेटरचं उत्तर

मराठी इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय अभिनेत्री सायली संजीव Sayali Sanjeev गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. या चर्चेमागचं कारण म्हणजे इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरील तिच्या फोटोवर एका क्रिकेटरने केलेली कमेंट. सायलीने एका फोटोशूटचे फोटो इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केले होते. त्यावर चेन्नई सुपर किंग्जचा CSK क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड Ruturaj Gaikwad याने कमेंट केली होती. ऋतुराजच्या कमेंटने सोशल मीडियावर सर्वांचं लक्ष वेधलं होतं. या दोघांमध्ये काहीतरी शिजतंय, असेही तर्कवितर्क लावले जात होते. पण आता या चर्चांना स्वत: ऋतुराजने उत्तर देत पूर्णविराम दिला आहे. (csk player ruturaj gaikwad answers on rumours about his comment on marathi actress sayali sanjeevs photo)

ऋतुराजचं उत्तर-

ऋतुराजने इन्स्टा स्टोरीमध्ये पोस्ट लिहित चर्चांवर उत्तर दिलं. 'माझी विकेट फक्त गोलंदाजच घेऊ शकतात आणि क्लीन बोल्डसुद्धा. कुणाचं काय तर कुणाचं काय. ज्यांना समजायचंय त्यांना समजलं', असं लिहित त्याने हसण्याचे इमोजी पोस्ट केले.

काय होती ऋतुराजची कमेंट?

सायलीने सेटवरील फोटोशूटचे काही फोटो पोस्ट केले होते. यामध्ये तिने राखाडी रंगाचा पोलका डॉट डिझाइनचा हाय स्लीट वन पीस परिधान होता. वन आणि त्यावर पांढरे शूज असा तिचा कूल लूक होता. याच फोटोवर ऋतुराजने 'Woahh' अशी कमेंट करत हृदयाचा इमोजी पोस्ट केला होता. ऋतुराजच्या या कमेंटवर सायलीनेही हृदयाचे इमोजी पोस्ट केले होते.