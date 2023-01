Deepika Padukone Birthday: लग्नानंतरही बिनधास्तपणे बोल्ड आणि इंटीमेट सीन देते दीपिका पदूकोण, कारण..

Deepika Padukone Birthday: आज अभिनेत्री दीपिका पदूकोण हिचा वाढदिवस. सध्या ती बरीच चर्चेत आहे. तिच्या आगामी 'पठाण' चित्रपटातील 'बेशरम रंग' या गाण्यावरून सुरू झालेला वाद अद्याप मिटलेला नाही. या गाण्यात दीपिका भगव्या बिकिनीमध्ये भलतीच बोल्ड दिसली. यावर बरीच टीका देखील झाली. पण दीपिकाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. ती कायमच अशा बोल्ड भूमिका बिनधास्तपणे करत असते, अगदी तिच्या लग्नानंतरही. अनेकांना ती लग्नानंतर अशा भूमिका करणार नाही असे वाटले होते, पण ते साफ खोटे ठरले. ती या भूमिका अगदी सहज आणि धिटाईने करते त्यामागेही एक कारण आहे.. तेच जाणून घेऊया..

(deepika padukone gate bold and intimate scene after marriage, she said my husband ranveer singh..)

आज दीपिकाचा 37 वाढदिवस. दीपिकाने बॉलीवुडमध्ये असे काही काम केले आहे की तिच्या नावाला मोठा मान आहे. तिचे कर्तुत्व तिने अनेक ठिकाणी दाखवून दिले आहे. मग ते फिफा वर्ल्ड कप असो किंवा कान्स मधील तिचे भाषण. ती कायमच वेगळी ठरली आहे. असेच वेगळेपण दाखवले आहे. तिच्या भूमिकांनी. तिने अनेकदा बोल्ड भूमिका केल्या आहेत. मग अगदीच आताचा 'गहरायईया' असो किंवा 'बेशरम रंग' गाणं.. अगदी लग्न होऊनही ती अशा भूमिकांसाठी पुढे असते. हे कसं शक्य आहे असा प्रश्न अनेकांना पडला होता, पण याविषयी तिथे आपले स्पष्ट मत मांडले होते.

दीपिका आणि रणवीर सिंग 2018 मध्ये विवाह बंधनात अडकले. ते सध्या सुखाने संसार करतात पण अशा बोल्ड सीन नंतर तुमच्या नात्यावर परिणाम होतो का असे तिला वारंवार विचारले जाते. त्यावर दीपिका म्हणाली होती, 'जर यावर मी प्रतिक्रिया दिली तर तो मुर्खपणा ठरेल. आपण केलेल्या कामावर लोक काय म्हणतात, काय कमेंट करतात याचा मी कधीच कमेंट्स वाचत नाही आणि मला वाटतं रणवीरही ते करत नसावा. अगदीच रणवीर विषयी सांगायचं तर तो माझा नवरा असला तरी तो अशा भूमिका करण्यापासून अडवत नाही. उलट त्याला माझ्या कामाचा अभिमान वाटतो.'

मी बिनधास्त बोल्ड सीन देऊ शकते याचं श्रेय पती रणवीरलाच आहे . त्याच्यामुळेच मी एवढी बोल्ड झाले. कारण त्याचे विचार चांगले आणि पुरोगामी आहेत म्हणून मी इतक्या सहज काम करू शकते'.असंही ती म्हणाली होती.