Video : 'तुझे मेरी कसम' म्हणत रितेश-जेनेलिया शेतात करताहेत 'रोमान्स'!

बॉलिवूडमधील मराठमोळं जोडपं अशी ओळख असलेल्या रितेश देशमुख आणि जेनेलिया देशमुख यांचा पहिला चित्रपट आठवतोय तुम्ही कसे काय विसराल.

या जोडीचा पहिला चित्रपट ठरलेल्या 'तुझे मेरी कसम'ला शुक्रवारी (ता.3) 17 वर्षे पूर्ण झाली. आणि तेव्हापासूनच त्यांच्या लव्हस्टोरीलाही सुरवात झाली होती. एकमेकांना 10 वर्षे डेट केल्यानंतर 3 फेब्रुवारी 2012 मध्ये ते विवाहबंधनात अडकले.

17years of “Tujhe Meri Kasam” My First Film. Has my heart quite literally @Riteishd pic.twitter.com/IpCfZSuXop

'तुझे मेरी कसम'ला 17 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त रितेश आणि जेनेलिया यांनी आपल्या ट्विटर आणि इन्स्टाग्राम अकाउंटवरून एक व्हिडिओ अपलोड केला आहे. या व्हिडिओद्वारे त्यांनी जुन्या आठवणींना उजाळा दिला आहे.

लातूरमधील आपल्या बाभूळगावात असलेल्या एका शेतात रितेश-जेनेलियाने एक व्हिडिओ शूट केला आहे. 'तुझे मेरी कसम' गाण्यावर ठेका धरत ते पुन्हा एकदा प्रेमात बुडालेले पाहायला मिळाले. या रोमँटिक व्हिडिओवर नेटकऱ्यांनी उड्या घेतल्या असून या जोडीला शुभेच्छाही दिल्या आहेत.

'तुझे मेरी कसम' हा रितेश-जेनेलियाचा बॉलिवूड डेब्यू ठरला. पहिलाच चित्रपट सुपरहिट ठरल्याने मराठमोळ्या रितेशचा पुढील बॉलिवूड प्रवास तितकाच जोमात सुरू राहिला आहे. मात्र, लग्नानंतर जेनेलिया मोजक्याच चित्रपटात दिसली.

17 years on .... fees like yesterday- reliving the memories of our debut film. #17YearsOfTujheMeriKasam @geneliad pic.twitter.com/VZ6W499tHa

'तुझे मेरी कसम'मध्ये रितेश आणि जेनेलियाने ऋषी आणि अंजू नावाच्या कॉलेज गोइंग स्टुडंटच्या भूमिका साकारल्या होत्या. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन के. विजयभास्कर यांनी केलं असून निर्मिती रामोजी राव यांची आहे. विजू शाह यांनी संगीतबद्ध केलेलं या चित्रपटाचं टायटल ट्रॅक आजही अनेकांच्या मोबाईलची रिंगटोन बनून राहिलं आहे.

We like to express our deep gratitude & love for our director #VijayBhaskar ji & Producer Shri Ramoji Rao ji with out whom we would never be here. Viju Shah the musical maestro. Dop- Kabir Lal - remembering Neeraj Vora the genius #17YearsOfTujheMeriKasam https://t.co/oDlRkkzOZq

— Riteish Deshmukh (@Riteishd) January 3, 2020