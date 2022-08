Shamshera OTT: दिल्ली हायकोर्टानं रणबीर कपूरच्या(Ranbir Kapoor) 'शमशेरा'(Shamshera) सिनेमाला ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर रिलीजसाठी परवानगी दिली आहे. पण यासोबतच कोर्टानं(High Court) आदेशही जारी केला आहे की यशराज फिल्म्सला २२ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत कोर्टात १ करोड रुपये जमा करावे लागणार आहेत. हे प्रकरण कॉपीराइट कायद्याचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी संबंधित आहे.(High Court allows screeining Of Shamshera on Ott, has to pay 1 crore for that)

शमशेराच्या ओटीटी रिलीजशी सबंधित प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती ज्योती सिंग यांनी एक आदेश जारी केला आहे. हा आदेश विक्रमजीत सिंग भुल्लर यांच्याकडून दाखल झालेल्या वादग्रस्त केसशी संबंधित आहे. भुल्लर यांनी आरोप केला आहे की सिनेनिर्मात्यांनी त्यांचे साहित्य असलेल्या 'कबहु ना छाडे खेत'च्या कॉपीराइटचे उल्लंघन केलं आहे.

न्यायमूर्तींनी १८ ऑगस्ट २०२२ ला जारी केलेल्या आदेशात उल्लेख केला आहे की सिनेमा गेल्या महिन्यात सिनेमागृहात रिलीज झाला आणि येत्या शुक्रवारी ओटीटीवर या सिनेमाला रिलीज करण्याचा प्लॅन आहे. ते म्हणाले की,''त्यामुळे दोन्ही पक्षातला वाद चिघळू नये यामुळे हेच योग्य होईल की २२ ऑगस्ट पर्यंत १ करोड रुपये जमा केल्यानंतरच सिनेमा ओटीटीवर रिलीज करु दिला जाईल''.

कोर्टाकडून असं देखील सांगण्यात आलं आहे की,''जर पूर्ण रक्कम जमा केली गेली नाही तर ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सिनेमाच्या प्रदर्शनावर बंदी आणली जाईल,जी २३ ऑगस्टपासून असेल''.