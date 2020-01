Video : बॉलिवूड अभिनेत्रीच्या बॅटिंगवर युवराज सिंग झाला फिदा!

बॉलिवूड आणि क्रिकेटचं नातं तसं बरंच गहिरं आहे. अनेक क्रिकेटपटूंनी बॉलिवूड अभिनेत्रींशी विवाह केल्याचे आपणाला माहीत आहे. पण, बॉलिवूडमधील ब्युटींना कितपत क्रिकेट खेळता येते याची माहिती मात्र कोणालाच नाही.

मात्र, याला एक अभिनेत्री अपवाद ठरली आहे. स्पोर्ट विषयावरील बायोपिकसाठी अनेक अभिनेते-अभिनेत्री खेळांचे प्रशिक्षण घेतात. मात्र, ही अभिनेत्री अभिनयाइतकीच खेळातही हुशार आहे. ही अभिनेत्री दुसरी कुणी नसून सैयामी खेर होय. सैयामीचे क्रिकेटप्रेम सर्वश्रुत आहे. फक्त क्रिकेटच नाही, तर टेनिस आणि इतर खेळांबद्दलही ती अनेक पोस्ट तिच्या ट्विटर अकाउंटवरून पोस्ट करत असते.

सैयामीने गुरुवारी (ता.2) एक व्हिडिओ अपलोड केल्याने ती चांगली क्रिकेटपटू असल्याचे दिसून आले. या व्हिडिओवर भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू युवराज सिंगने प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. शॉट बडी! असे म्हणत सैयामीच्या खेळाचे कौतुकही त्याने केले आहे.

अभिनेत्री आणि क्रिकेटपटू सैयामी!

मुंबईतील सेंट झेविअर्स कॉलेजच्या क्रिकेट टीममध्येही सैयामी खेळली आहे. तसेच महाराष्ट्राच्या महिला टीमतर्फेही ती क्रिकेट खेळली आहे. पुढे तिने अभिनय क्षेत्राकडे आपला मोर्चा वळवला. मात्र, खेळावरील प्रेम तिचं काही कमी झालं नाही. तिला क्रिकेट, बॅडमिंटन, टेनिस हे खेळही आवडतात. सैयामीने ज्युनिअर नॅशनल स्पर्धेत भारताची स्टार बॅडमिंटनपटू सायनाशी दोन हात केले होते. त्यानंतर सायना आणि सैयामी एकमेकींच्या चांगल्या मैत्रिणी झाल्या.

An absolute champion, fighter & hero on and off the field. Thankyou @YUVSTRONG12 for all that you’ve done for cricket.

I’m sure this 2nd innings will be dedicated to more amazing work with @YOUWECAN :) Good luck! #Yuvrajsingh #YuviRetires :( pic.twitter.com/3v6tbhVFH6

— Saiyami Kher (@SaiyamiKher) June 10, 2019