'इरफान म्हणालेला, हॉलीवूडकडे शाहरुख नाही', आठवणींमध्ये Shah Rukh Khan भावुक

Shah Rukh Khan on Irrfan: काही व्यक्ती गेल्यावर त्यांचं महत्व कळतं. त्या व्यक्तीची आठवण सतावते. आणि मनाला एक चुटपुट लागते. असाच एक व्यक्ती म्हणजे इरफान. २९ एप्रिल २०२० ला इरफानने या जगाचा निरोप घेतला.

इरफानच्या जाण्याने भारतीय सिनेसृष्टीतलं कधीही भरून न येणारं नुकसान झालंय. एक अव्यक्त पोकळी निर्माण झाली आहे. इरफानच्या आठवणीत शाहरुख खान सुद्धा भावूक झाला.

शाहरुख सध्या त्याच्या ट्विटरवर #AskSRK च्या माध्यमातून त्याच्या फॅन्सशी संवाद साधत आहे. शाहरुख सुद्धा जमेल तितकं सर्व फॅन्सच्या प्रश्नांना दिलखुलास उत्तरं देत आहे.

एका फॅनने शाहरुखला इरफान बद्दल प्रश्न विचारला. त्यावेळी शाहरुखने इरफानची आर्ततेने आठवण काढली. शाहरुख खानच्या फॅनने इरफानच्या एका जुन्या वक्तव्याची आठवण करून दिलीय.

फॅन म्हणाला.. दिग्गज अभिनेता इरफान खान सर एकदा म्हणाले होते "हॉलीवूडमध्ये शाहरुख खान नाही" तुला काय वाटत?. शाहरुखने दिलेलं उत्तर खूप भावुक करणारं आहे.

शाहरुख म्हणाला, मला त्याची खूप आठवण येते तो एक चांगला आणि लाडका मित्र होता.. अशा शब्दात शाहरुखने इरफानची आठवण काढली आहे.

कॅन्सरचं निदान झाल्याने वयाच्या ५३ व्या वर्षी इरफानने जगाचा निरोप घेतला. शाहरुख खान आणि इरफानने बिल्लू सिनेमात एकत्र काम केलंय. हा सिनेमा प्रचंड लोकप्रिय झालेला.

याशिवाय फिल्मफेयर पुरस्कार सोहळ्यात शाहरुख आणि इरफान यांनी एकमेकांच्या सिनेमांचं विडंबन केलं होतं. ते विडंबन प्रचंड लोकप्रिय झालेलं. शाहरुख आणि इरफान मध्ये खूप चांगली मैत्री होती.

शाहरुख खानचा पठाण सिनेमा २५ जानेवारीला रिलीज झाला. सिनेमात शाहरुख सोबतच जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण, डिंपल कपाडिया यांच्या महत्वपूर्ण भूमिका आहेत.

हा सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर तुफान हिट झाला. ५०० कोटी क्लबमध्ये दाखल होणार पठाण हा पहिला सिनेमा. पठाण नंतर शाहरुख जवान आणि डंकी सिनेमात अभिनय करणार आहे.