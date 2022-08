Rishabh Pant takes a dig at Bollywood actress Urvashi Rautela: बॉलीवूड सेलिब्रिटींचे क्रिकेटशी खूप जुनं नातं आहे. क्रिकेटर्सचं नाव हे अभिनेत्रींशी जोडलं गेलं तेव्हा तेव्हा त्याची तुफान चर्चा रंगली. मग ती विराट कोहली आणि अनुष्का शर्माची जोडी असो की युवराज सिंग आणि हेजल कीचची जोडी असो. अर्थात आणखी अशी बरीच नावं आहेत ज्यांच एकमेकांशी कनेक्शन आहे. आता या लिस्टमध्ये उर्वशी रौतेलासोबत ऋषभ पंतचे नाव जोडले गेले आहे. कारणं अभिनेत्रीनं एका मुलाखतीत एक असा किस्सा ऐकवला ज्यानं ऋषभ पंत चांगलाच भडकलेला दिसतोय अन् सोशल मीडियावर तिच्यावर पलटवार करताना दिसला.(‘It’s funny how people lie in interviews just for some meagre popularity’ – Rishabh Pant takes a dig at Bollywood actress Urvashi Rautela)

त्याचं झालं असं की,उर्वशीचा एका व्हिडीओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत होता. ज्यामध्ये उर्वशीने ऋषभ पंतच्या नावाचा शॉर्ट फॉर्म मिस्टर RP असा केल्याचा उल्लेख होता. तिनं म्हटलं होतं की, एकदा ती बनारसहून दिल्लीला शूटिंगला गेली होती,तेव्हा मिस्टर RP तिला भेटायला आला होता. तो लॉबीत तिची वाट पाहत होता,पण मी रुममध्ये झोपून राहिले. पण नंतर मला जेव्हा जाग आली आणि आठवलं तेव्हा मी पाहिलं की माझ्या फोनवर देखील १७ मिस्ड कॉल होते. मग मी त्याला कॉल केला आणि म्हटलं की,तू जेव्हा मुंबईत येशील तेव्हा आपण भेटू. आणि नंतर आम्ही भेटलो देखील. पण तोपर्यंत मीडियासमोर आमच्या नात्याचं सत्य समोर आलं होतं.

आता जेव्हा हा व्हिडीओ समोर येत आहे तेव्हा त्यावर ऋषभ पंतनं प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यानं इन्स्टाग्राम स्टोरीत लिहिलं आहे ,''किती मजेशीर गोष्ट आहे. लोक कसे प्रसिद्धिसाठी आणि चर्चेत राहण्यासाठी मुलाखतीत किती सहज खोटं बोलून जातात. हे खूप खेदजनक आहे की लोक नेम आणि फेमचे किती भुकेलेले आहेत. देवाची अशा लोकांवर कृपादृष्टी रहावी. खोटं बोलण्याची हद्दच झाली''. तुमच्या माहितीसाठी इथं नमूद करतो की याआधी देखील काही ना काही कारणानं या दोघांचे नाव एकमेकांशी जोडले गेले आहे. पण ऋषभ पंतने उर्वशी विरोधात जे काही म्हटलं होतं ते काही वेळानंतर डिलीट केलं होतं.

उर्वशी रौतेला आणि ऋषभ पंतच्या अफेअरच्या चर्चा २०१८ पासून सुरू आहेत. पण महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की ऋषभ पंत ईशा नेगीला डेट करत आहे. तिच्यासोबत तो नेहमीच अनेक नव्या ठिकाणी सुट्ट्या एन्जॉय करताना दिसतो. दोघांचे बरेच फोटो व्हायरल होताना दिसतात. अर्थात उर्वशीनं मुलाखतीत फक्त RP म्हटलं होतं. जेव्हा मुलाखतीत पूर्ण नाव विचारलं तेव्हा तिनं ते सांगण्यास नकार दर्शवला होता. आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले की अभिनेत्री उर्वशी रौतेला नेमकं क्रिकेटरच्या आरोपांवर,हो आरोपच की,खोटारडी असल्याचा आरोपच नाही का. तेव्हा पाहूया अभिनेत्री यावर काय प्रतिक्रिया देते.