Video: असं पहिल्यांदा घडलंय.. अमेरिकेत Jr NTRचं जंगी स्वागत...ऑस्करच्या आधीच हवा..

RRR for Oscars News: टॉलिवूड टायगर Jr NTR यूएसएमध्ये आगमन झाल्यावर त्याच्या चाहत्यांकडून जोरदार स्वागत करण्यात आले. विमानतळावर त्याच्या स्वागताचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..

हा व्हिडिओ पाहून RRR सिनेमाची प्रचंड क्रेझ आणि कौतुक दर्शवितो. चाहत्यांनी त्याचे स्लोगन आणि बॅनरसह स्वागत केले. Jr NTR ने हसत हसत येऊन, त्यांच्यासोबत फोटो काढून त्यांचा उत्साह बदलला.

13 मार्च रोजी होणाऱ्या ऑस्कर पुरस्कार सोहळ्याच्या एक आठवडा अगोदर अभिनेता यूएसएला रवाना झाला होता.

(jr ntr coming us for oscars and grand welcome in us airport by his fans)

शिवाय, Jr NTR चा चित्रपट RRRच्या "नातू नातू" या गाण्याला अकादमी पुरस्कारांमध्ये सर्वोत्कृष्ट मूळ गाण्याच्या श्रेणीसाठी नामांकन मिळाले आहे. या गाण्याने यापूर्वी गोल्डन ग्लोबमध्ये याच कॅटेगरीत विजेतेपद पटकावले होते.

टॉलीवूडचे प्रसिद्ध दिग्दर्शक एस एस राजामौली यांच्या RRR या चित्रपटानं जगभर वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या चित्रपटातील नाटू नाटू गाणं ऑस्करच्या प्रतिक्षेत आहे.

RRR हा खऱ्या अर्थानं ग्लोबल झाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय महोत्सवांमध्ये या चित्रपटानं भारताचे नाव आणखी उज्ज्वल केले आहे.

यासगळ्यात आरआऱआर चित्रपटाचे अमेरिकेतील एका थिएटरमध्ये स्क्रिनिंग आयोजित करण्यात आले आहे. यावेळी तब्बल दोन हजार आसनांचे हे थिएटर हाऊसफुल्ल झाल्याचे दिसून आले.

विदेशी प्रेक्षकांना आणि समीक्षकांना RRRनं वेड लावलं आहे. त्यातील अॅक्शन, नाटू नाटू गाणं, त्याचे बोल, संगीत यानं अनेकांना भुरळ पाडली आहे. काही झालं तरी आपण ऑस्करवर मोहोर उमटवणार याचा दावा आरआऱआरच्या निर्मात्यांनी केला आहे.

आता तर ऑस्करवर RRRचा प्रबळ दावा जाहीर झाल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. त्याचे दुसरे कारण म्हणजे ऑस्करच्या सोहळ्यात नाटू नाटूचे होणारे सादरीकरण