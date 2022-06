बॉलीवूडमध्ये(Bollywood) 'सिमरन' आणि 'अंजली शर्मा' या प्रसिद्ध झालेल्या भूमिकांनी काजोलला आपल्या करिअरमध्ये अनेक हिट सिनेमे दिले आणि अजूनही तिच्याबाबतीत हा सिलसिला सुरूच आहे. तगडी फॅन फॉलॉइंग असणारी काजोल(Kajol) आजही आपलं मनमोकळं हास्य अन् बडबड करण्याचा स्वभाव यामुळे अधिक पसंत केली जाते. तिला नेहमीच चाहते वेगवेगळ्या भूमिकांत पाहणं पसंत करतात. पण असं असलं तरी खूप कमी जणांना माहित असेल की काजोलला बॉलीवूडमध्ये यायचच नव्हतं,ना अभिनेत्री बनायचं होतं. तिला आयुष्यात खूप वेगळं काहीतरी करायचं होतं. याचविषयी एक मोठा खुलासा तिनं मराठी 'कोण होणार करोडपती' (Kon Honaar Crorepati)या रिअॅलिटी शो मध्ये केला आहे.(Kajol Never Wanted To Be A Part Of Bollywood)

हेही वाचा: आर्यन खान ड्रग्ज केस प्रकरणात शाहरुखवर शत्रुघ्न सिन्हा नाराज; म्हणाले...

काजोल आपली आई तनुजासोबत 'कौन बनेगा करोडपती' या शो चं मराठी व्हर्जन असलेल्या 'कोण होणार करोडपती' या कार्यक्रमात गेस्ट म्हणून पोहोचली होती. या कार्यक्रमात शो चे होस्ट सचिन खेडेकर यांना तिनं सांगितलं की तिला कधीच बॉलीवूडमध्ये यायचं नव्हतं. ती म्हणाली,''मला कधीच बॉलीवूडच्या हिंदी सिनेइंडस्ट्रीचा भाग बनायचं नव्हतं. मला इथे अभिनेत्री म्हणून एन्ट्री घ्यायचीच नव्हती. मला नेहमीच ९ ते ५ अशी नोकरी करायची होती. ज्याने महिन्याला माझ्या अकाऊंटला एक सॅलरीचा चेक येत राहील''.

काजोलने २०१९ मध्ये एका वृत्तसंस्थेशी बातचीत करताना म्हटलं होतं की,''मी अभिनेत्री खूप अनपेक्षितपणे बनली. माझ्या करिअरची सुरुवातही काही फारशी चांगली नाही झाली. आणि तसंही मी करिअर म्हणून अभिनय क्षेत्राचा कधी विचारच केला नव्हता. बस हे माझ्यासोबत अचानक घडलं आणि मग मी त्यासोबत पुढे गेली. मी नेहमीच खूप सिलेक्टिव्ह राहिलेय. मी सिनेमे देखील निवडून केलेयत. आणि त्या सगळ्याच सिनेमांनी मला खूप खास क्षण दिले''.

हेही वाचा: 'हिंदू देवतांचा अपमान केला जातो तेव्हा...'; नुपूर शर्मा वादात कंगनाची उडी

काजोलने बॉलीवूडमध्ये पदार्पण १९९२ साली 'बेखुदी' या सिनेमातून केलं. त्यानंतर तिनं 'बाजीगर','ये दिल्लगी', 'करण अर्जुन','दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे','कुछ कुछ होता है', 'कभी खुशी कभी गम','गुप्त', 'माय नेम इज खान','तान्हाजी' सारख्या सिनेमांतून खूप दर्जेदार भूमिका केल्या.

काजोलला आपण २०२१ मध्ये नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झालेल्या 'त्रिभंगा' सिरीजमध्ये पाहिलं होतं. तिच्यासोबत तनवी आझमी ,मिथिला पालकर देखील होत्या. सध्या काजोल आपल्या आगामी 'सलाम वेन्की' सिनेमावर काम करीत आहे. २०२१ ऑक्टोबरमध्ये या सिनेमाची घोषणा झाली होती तेव्हा 'द लास्ट हुर्राह' असं सिनेमाचं नाव होतं. पण त्यानंतर काही कारणानं सिनेमाचं टायटल बदललं गेलं.