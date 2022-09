KBC 14: साप पाहून अमिताभ बच्चन यांना काय होतं? 'केबीसी'मध्ये सांगितलं गुपित..

Kaun Banega Crorepati 14 Amitabh Bachchan : 'कौन बनेगा करोडपती १४' सुरू होऊन आता काही दिवस झाले असून दिवसेंदिवस कार्यक्रम अधिकच रंगत आहे. प्रेक्षकांमध्ये या कार्यक्रमाची प्रचंड लोकप्रिय आहे. या शो चे सूत्रसंचालन करणारे अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) यांच्यामुळे खरी रंगत येत असते. ते केवळ प्रश्न विचारत नाहीत तर स्पर्धकांशी गप्पा मारत मनोरंजनही करतात. अमिताभ अनेकदा स्पर्धकांना प्रश्न विचारून त्यांची फिरकी घेतात. यंदा तर एका स्पर्धकाशी बोलताना त्यांनी खऱ्या आयुष्यातील एक किस्सा सांगितला आहे. आपल्या सर्वांनाच सापाची भीती वाटते. पण अमिताभ यांना साप पाहिल्यावर काय होतं हे त्यांनी कार्यक्रमा दरम्यान सांगितले. (Kaun Banega Crorepati 14: Amitabh Bachchan has fear of snakes, recalls incident from one of his films)

शुक्रवारी नवीन कुमार नावाचा स्पर्धक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जिंकून हॉट सीटवर आला. त्याच्या दुसऱ्या प्रश्नात शेळी, गाय, साप आणि वाघाचे चित्र होते. नवीन कुमारने सांगितले की, साप पाहिल्यानंतर त्याला ताप येतो. यावेळी साप पाहून मलाही ताप येतो असं अमिताभ म्हणाले. अमिताभ बच्चन यांना त्यांचे शूटिंगचे दिवस आठवले. ते म्हणाले की, 'एका चित्रपटातील दृश्यानुसार माझ्या छातीतून साप बाहेर यायला हवा होता. हे दृश्य ऐकून माझी झोप उडाली. माझ्यासाठी हा एक जीवन मरणाचा प्रश्न होता. मी हा सीन करू शकणार नाही असे मी दिग्दर्शकाला सांगितले. या दिग्दर्शकाने सांगितले की तो रबरी साप ठेवणार आहे, तेव्हा मी सीनसाठी तयार झालो.' असा किस्सा अमिताभ यांनी सांगितला.

अमिताभ पुढे म्हणाले की, 'पुढे मला साप एक देण्यात आला आणि त्याच्यासोबत मी खूप छान डायलॉग दिले, सीन संपला, सर्वांनी माझ्यासाठी टाळ्या देखील वाजवल्या. तेव्हा सीननंतर असिस्टंट डायरेक्टरने येऊन मला सांगितले की हा साप खरा आहे, रबरचा नाही. हे ऐकून मला धक्काच बसला'. अमिताभ यांची ही खास आठवण सध्या बरीच चर्चेत आली आहे.