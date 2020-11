बॉलीवूडचा नव्हे टॉलीवूडचा ‘जलिकट्टू’ ऑस्करला

मुंबई - जगातील सर्वाधिक प्रतिष्ठेचा समजल्या जाणा-या ऑस्करच्या शर्यतीत भारतीय चित्रपटांच्या वाट्याला निराशा आली आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून भारतीय चित्रपटांना वाट पाहावी लागली आहे. दरवर्षी भारतातून किमान एखादा सिनेमा त्या पुरस्कारासाठी पाठविण्यात येतो.त्यासाठी खास ऑस्कर समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. मात्र आपल्याकडे बॉलीवूड, टॉलीवूड यांच्यातील वाद जगजाहीर आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्याच अनेक चित्रपटांची कॉपी करणा-या बॉलीवूडमध्ये एवढे रथी महारथी असतानाही ऑस्करसाठी प्रतिक्षा करावी लागली आहे.

आता ऑस्करसाठी बॉलीवूडच्या नव्हे तर टॉलीवूडच्या एका चित्रपटाची निवड करण्यात आली आहे. यंदा ऑस्करसाठी भारतातून मल्याळम भाषेतील ‘जलिकट्टू’ या चित्रपटाची निवड करण्यात आली आहे. अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे. ऑस्करसाठी देशभरातील 27 चित्रपटांची निवड करण्यात आली होती. त्यापैकी ‘जलिकट्टू’ हा मल्याळम चित्रपट अधिकृतरित्या ऑस्करसाठी भारताकडून पाठवण्यात आला आहे.

Malayalam film 'Jallikattu' India's official entry at Oscars in International Feature Film category: Film Federation of India

— Press Trust of India (@PTI_News) November 25, 2020