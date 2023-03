Nawazuddin Siddiqui-Irrfan Khan's war REVEALED: नवाझुद्दीन सिद्दीकीच्या वैयक्तिक आयुष्यात सध्या मोठी उलथा-पालथ होताना दिसत आहे. त्याची पत्नी आलियानं त्याच्यावर अनेक गंभीर आरोप लावले आहेत. यादरम्यान त्याचा भाऊ शमासची मुलाखत देखील चर्चेत आली आहे.

या मुलाखतीत शमासनं एक जुना वाद पुन्हा चर्चेत आणला आहे. त्यानं अनेक वर्ष आधी नवाजुद्दीन सिद्दिकी आणि इरफान खान मध्ये झालेल्या वादाचा आणि त्यामागील कारणाचा खुलासा केला आहे.

शमासचं म्हणणं आहे की 'लंच बॉक्स' सिनेमाच्या दरम्यान इरफान आणि नवाझुद्दीन दरम्यान वाद झाल्याच्या बातम्या पसरल्या होत्या. तो वाद झाला होता आणि त्या बातम्यात तथ्य होतं असं शमासनं म्हटलं आहे.

दोघांमध्ये एका मुलीवरनं भांडण झालं होतं. इरफान आणि नवाजचं मन एकाच मुलीवर आलं होतं. अर्थात त्यावेळी दोघांनी या बातम्यांना अफवा म्हणत आपल्याकडनं नकार दिला होता.(Nawazuddin siddiqui brother shamas reveals reason of clash between his brother and irrfan khan was girl )

शमासनं एका इंग्रजी वेबसाईटला दिलेल्या मुलाखतीत आपल्या कौटुंबिक भांडणांवर भाष्य केलं. भाऊ नवाझुद्दीनला पैशासाठी लालची म्हटलं. जेव्हापासून त्याचे सिनेमे चालायला लागले तो बदललाय असं शमासनं म्हटलं.

शमास म्हणाला, ''नवाझुद्दीन घरातला मोठा आहे. आणि तो आपल्या भावांसोबत कधीच चांगला वागला नाही''.

एवढंच नाही तर तो चांगला वडीलही बनला नाही असा आरोप त्याच्यावर आहे. शमास एका जुन्या वादाविषयी देखील बोलला. नवाझ आणि इरफानमध्ये २०१३ मध्ये वाद का झाला होता यावर देखील मोठा खुलासा केला आहे.

नवाझुद्दीन सिद्दीकी आणि इरफान खाननं एकत्र अनेक सिनेमे केले होते. 'लंच बॉक्स' देखील यापैकी एक होता. सिनेमाचं शूटिंग संपल्यानंतर नवाझुद्दीन प्रमोशन दरम्यान कुठेच दिसला नाही.

त्यावेळी नवाझ आणि इरफान मध्ये वाजलं होतं. आता नवाझनं शमासला सांगितलं की इरफान खान ज्या मुलीला डेट करत होता तिला नवाझनं देखील डेट करणं सुरु केलं होतं. गोष्ट एवढी वाढली की दोघंजण सेटवर एकमेकांचा चेहरा देखील पहायचे नाहीत. नंतर अनुराग कश्यपनं दोघांमध्ये मध्यस्थी केली होती.