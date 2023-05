Nawazuddin Siddiqui: देवाने कौल दिलाय मी केस मागे घ्यायला... बायकोचं नवाझुद्दीनला लांबलचक पत्र लिहून सांत्वन

Nawazuddin Siddiqui wife Aaliya Siddiqui long letter News: गँग्स ऑफ वासेपूर,बदलापूर, लंचबॉक्स अशा अनेक सिनेमांमधून याशिवाय सेक्रेड गेम्स सारख्या वेबसिरीजमधून घराघरात पोहोचलेला अभिनेता म्हणजे नवाझुद्दीन सिद्धिकी.

नवाझुद्दीन हा त्याच्या वैवाहिक आयुष्यामुळे चर्चेत आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून तो आणि त्याची पत्नी आलिया सिद्धीकी यांच्यात जोरदार भांडणं सुरु आहे.

त्यांच्यातील वाद सोशल मीडियावर देखील वेगानं व्हायरल झाली आहेत. नवाझुद्दीनच्या बाबत असे काही होईल याची चाहत्यांना जराही कल्पना नव्हती.

वाद टोकाला गेला असताना नवाझची बायको आलियाने नवाझला पत्र लिहून दोघांच्या नात्याची नवी सूरूवात करण्याचे संकेत दिले आहेत.

पत्राची सुरुवात

आलिया सुरुवात करताना लिहिते. 'नमस्कार नवाज..... नवाज, हे पत्र तुझ्यासाठी आहे, आयुष्य हे पुढे जाण्याचे नाव आहे, असे मी अनेक ठिकाणी ऐकले आणि वाचले आहे.

गेल्या काही महिन्यांत आपल्यात जे काही घडले, त्या सर्व गोष्टी मी विसरून जाईन, माझ्या देवावर श्रद्धा ठेवेन, त्याच्या प्रेरणेने माझ्या चुकांची माफी मागेन, तुझ्याही चुका माफ करून पुढे जाईन आणि भविष्य चांगले करण्याचा प्रयत्न करेन.

भूतकाळात अडकणे हे चक्रव्यूहात अडकण्यापेक्षा कमी नाही. त्यामुळे हा भूतकाळ मागे सोडून अशा चुका पुन्हा न घडवण्याचे वचन देऊन मुलांचे भविष्य उज्वल घडवू शकतो..'

केस मागे घेण्याचा विचार

आलियाने पुढे लिहिले की, 'तुम्ही एक चांगले पिता आहात आणि आशा करते की तुम्ही एक चांगला पिता म्हणून सर्व कर्तव्ये पार पाडाल. मुलांना चांगले आणि चांगले भविष्य देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार.

माझी सगळी लढाई फक्त आम्हा मुलांसाठी होती. मुलांच्या चेहऱ्यावरील हास्याचा आकार पाहून माझ्या सर्व राग आणि काळजीने वेगळा आकार घेतला.

नवाज, आपण बराच काळ एकत्र घालवला आहे, आयुष्यात अनेक चढ-उतार पाहिले आहेत आणि सर्व परिस्थितीत जिंकलो आहोत. म्हणूनच मला आशा आहे की तू आत्ता तुझ्या करिअरला खूप उच्च पातळीवर नेशील.

मी माझ्या देवाला प्रार्थना करते की तो तुम्हाला यशाच्या नवीन शिखरांवर आशीर्वाद देईल. गेल्या काही काळाने माझ्या विचार आणि समजून घेण्याच्या पद्धतीला वेगळी दिशा दिली आहे.

माझ्या देवाने मला नेहमीच एक चांगली व्यक्ती बनायला शिकवले आहे. म्हणूनच माझा देव आणि माझं अंतर्मन मला नेहमी सांगते की मी तुझ्यावर किंवा तुझ्या कुटुंबावर केलेले सर्व खटले परत घ्यावेत.'

मुलांसाठी घेतला निर्णय

आलियाने पुढे लिहिले की, 'देवाच्या सामर्थ्याने आणि मार्गदर्शनाने मी ते सर्व खटले मागे घेत आहे. मला तुमच्याकडून आर्थिक मदतीची गरज नाही आणि मला तुमच्याकडून काही अपेक्षा नाही.

जर देवाने हे जीवन दिले असेल तर तो मला भविष्यात जीवन जगण्याचा मार्ग नक्कीच दाखवेल. माझे कृत्य मला माझ्यासाठी चांगले भविष्य ठरवण्यास मदत करतील.

फक्त एकच गोष्ट आहे की तुझं आणि माझ्या वाट्याचं घर, मला माझा हिस्सा विकायचा आहे आणि माझ्या चित्रपटाच्या निर्मितीदरम्यान पैसे देऊन लोकांना दिलेली आश्वासने मी पूर्ण करायची आहेत . कारण माझ्या आतला माणूस मला कोणाशीही बेईमानी करू देत नाही.

म्हणूनच त्यांना पैसे देऊन मला मोकळे व्हायचे आहे. शेवटी एवढीच प्रार्थना की, तुमचे आरोग्य चांगले राहो, तुमच्या कुटुंबाचे आरोग्य चांगले राहो, तुम्ही तुमच्या मुलांची चांगली काळजी घ्या, हीच प्रार्थना.

आपण चांगले पती-पत्नी बनू शकलो नाही, पण आशा आहे की आपण चांगले पालक होऊ.' अशाप्रकारे नवाझची बायको आलियाने पत्र लिहून नवी सुरुवात करण्याचे संकेत दिले आहेत. आता नवाझ यावर काय प्रतिक्रिया देणार याची सर्वांना उत्सुकता आहे.