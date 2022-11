By

Salman Khan: नीना गुप्ता लवकरच 'उंचाई' सिनेमात दिसणार आहेत. या सिनेमात त्यांच्यासोबत अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर आणि बोमन ईराणी देखील आहेत. सूरज बडजात्या यांच्या या सिनेमात चार मित्रांची कहाणी आहे. या मित्रांनी वार्धक्यात अशक्य असणारी गोष्ट करण्याचं स्वप्न उराशी बाळगलेलं असतं. ज्या वयात लोक घरी बसून आराम करतात त्या वयात हे मित्र आपलं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी कठोर प्रयत्न करतात.

नीना गुप्ता यांनी 'उंचाई' सिनेमाच्या निमित्तानं दिलेल्या एका मुलाखतीत आपल्या सिनेक्षेत्रातील प्रवासापासून सलमानसोबतच्या रोमॅंटिक सिनेमापर्यंत अनेक गोष्टींवर बिनधास्त संवाद साधला आहे. नीना गुप्ता यांनी सलमानविषयी केलेल्या वक्तव्यानं चाहत्यांमध्ये मात्र खळबळ उडवून दिली आहे. चला, नीना गुप्ता काय म्हणाल्यात ते जाणून घेऊया.(Neena Gupta Opens up about salman khan, said...)

नीना गुप्ता आपल्या करिअरच्या सुरुवातीच्या दिवसांवर बोलताना म्हणाल्यात की,''तेव्हा ओटीटी वगैरे काहीच नव्हतं,अगदी टी.व्ही देखील नव्हता. स्वतःची गाडी नव्हती. मी टॅक्सीनं प्रवास करायचे. त्यामुळे पैसे देखील खूप खर्च व्हायचे. असा तो काळ होता जेव्हा टॅक्सीचं भाडं देखील परवडायचं नाही''.

नीना गुप्ता म्हणाल्या,''सिनेमातला माझा खरा प्रवास सुरु झाला तो 'बधाई हो' सिनेमापासून. आणि खूप स्ट्रगल नंतर तो सिनेमा माझ्या आयुष्यात आला होता. माझं फक्त एवढंच म्हणणं आहे की जे आपल्याला मिळत नाही,त्यासाठी रडत बसायचं नाही. जे मिळालं आहे त्यात आनंद माना आणि पुढे निघून जा. मला मागे पहायला आवडत नाही. पण अनेकदा भूतकाळच मला समोर येऊन सतावतो. पण जे देवानं दिलं आहे ते मी एन्जॉय करतेय. माझी फक्त देवाकडे एकच प्रार्थना आहे की माझी प्रकृती त्यानं उत्तम ठेवावी,म्हणजे मला काम मिळेल आणि मी मेहनत करु शकेन''.

नीना पुढे म्हणाल्या,''काही दिवसांपूर्वी माझ्या एका मैत्रिणीनं मला मेसेज करत लिहिलं,तुझ्यामुळे आम्हालाही काम मिळतंय,त्यासाठी तुझे आभार. मग मला कळलं की मी काहीच नाही केलं आहे,जे काही केलं ते माझ्या 'बधाई हो' सिनेमानं. कारण त्या सिनेमामुळे आमच्या एज ग्रुपच्या कलाकारांना मुख्य भूमिकेत काम करायला मिळू लागलं. आमच्यासाठी रोल लिहिले जाऊ लागले''.

'' त्याआधी फक्त माझ्या वयातील पुरुष अभिनेत्यांसाठीच भूमिका लिहिल्या जायच्या, स्त्रीयांसाठी नाही. खरंतर आमच्यासारख्यांना या वयात कामाची गरज असते. नाहीतर मुलांना सांभाळण्यात आणि इतर कामातच आयुष्य निघून जातं. याच वयात काम करत रहायला हवं ,कारण याच वयात तुमच्या डोक्यात चुकीचे विचार येतात,आणि यावर कामाशिवाय दुसरं औषध असूच शकत नाही''.

नीना गुप्तानी याच मुलाखतीत 'उंचाई' सिनेमा कसा मिळाला याविषयी देखील सांगितले. तसंच याचवेळी नीना गुप्ता यांनी 'गूडबाय' सिनेमांच्या प्रमोशनसाठी त्या बिग बॉस १६ च्या सेटवर गेल्या होत्या तेव्हाचा एक किस्सा शेअर केला. तिथे गेल्यावर नीना गुप्ता यांनी सलमानसोबत काम करायची इच्छा देखील व्यक्त केली होती. रश्मिका मंदाना आणि नीना गुप्ता यांनी सलमानसोबत खूप धम्माल देखील केली होती. यावेळी रश्मिकानं सलमान सोबत काम करायची इच्छा व्यक्त केल्यावर नीना गुप्ता देखील म्हणाल्या होत्या, मला तुमच्या त्या सिनेमात एखाद्या म्हाताऱ्या महिलेची भूमिका करायला द्या.

याच आधारावर नीना गुप्ता यांना जेव्हा पुन्हा सलमानसोबत सिनेमात काम करण्याविषयी छेडलं गेलं तेव्हा त्या म्हणाल्या,''अनिल शर्मा यांच्या एका सिनेमात सलमानच्या आईची मी एक छोटीशी भूमिका केलीय. पण मला त्याच्यासोबत वेगळी भूमिका साकारायची आहे,काहीतरी हटके. मला तो कलाकार म्हणून आवडतोच पण एक व्यक्ती म्हणून तो जास्त आवडतो. तो स्वतः केलेल्या कोणत्याही चांगल्या कामाचं उगाच प्रदर्शन करत नाही. लोकांना तो खूप मदत करतो''.

''हे सगळं मला माहित आहे कारण माझी मुलगी मसाबानं काही वर्षांपूर्वी सांताक्रुझच्या एका गल्लीत ऑफिस घेतलं होतं.त्या इमारतीत डाव्या बाजूला खूप मोठी गर्दी जमायची तिथे काही डॉक्टर यायचे. लोकांची मोफत तपासणी तिथे केली जायची. आणि हे सगळं सलमानतर्फे आयोजित केलं होतं. अशा कितीतरी चांगल्या गोष्टी तो गरजूंसाठी करतो ज्या आपल्याला माहीत नाही. म्हणून एक व्यक्ती म्हणून मला तो खूप आवडतो,त्यामुळे त्याच्याविषयी यापेक्षा अधिक जाणून घ्यायची माझी इच्छा नाही''.

नीना गुप्ता पुढे म्हणाल्या,''सलमानसोबत मला रोमॅंटिक सिनेमा करायची इच्छा आहे, आता मला त्याच्या आईची भूमिका नाही करायची. माझ्यात आणि त्याच्यात चांगली फ्रेंडशिप झालीच आहे ,आम्ही रोमॅंटिक भूमिका चांगली करू. जर ६० वर्षाचा माणूस २० वर्षाच्या मुलीशी लग्न करू शकतो तर माझ्यातआणि सलामानमध्ये वयाचं एवढं अंतर नाही मग तर आमच्यातला रोमान्सही लोकांना पहायला आवडेल''.

पुढे सूरज बडजात्यांकडे इशारा करत नीना गुप्ता म्हणाल्या, ''सूरजने मित्रांच्या कथेचा 'उंचाई' बनवला आहेच, आता माझी त्यांना विनंती असेल की त्यांनी सलमान आणि माझ्यासाठी एखादा रोमॅंटिक सिनेमा बनवावा. काय झालं मी सलमानपेक्षा मोठी असले म्हणून. वयापेक्षा मोठी जोडीदार असल्यावर नातं कसं असावं हे सूरज बडजात्या उत्तम समजावून सांगतील असं देखील नीना गुप्ता म्हणाल्या''.