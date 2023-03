By

Kangana Ranaut News: कंगना रनौत सोशल मीडियावर तिच्या विविध वक्तव्यांमुळे सोशल मीडियावर कायम चर्चेत असते. कंगना आणि वाद हे समीकरण ठरलेलं. कंगना पुन्हा एकदा एका नवीन गोष्टीमुळे चर्चेत आलीय.

कंगनाने मुंबईत स्वतःचं नवीन घर विकत घेतलंय. या घराबाहेर कंगनाने एक पाटी लावली आहे. त्यामुळे कंगना विषयी चर्चेचा आणि वादाचा नवीन मुद्दा उपस्थित झालाय.

(new sign board ouside of kangana ranaut new home)

कंगनाची मुंबईत तसेच मनालीमध्ये भव्य घरे आहेत. कंगनाने नुकतंच तिच्या मुंबईतील घराबद्दल एक व्हिडिओ शेयर केलाय. अभिनेत्रीने घराबाहेर एक विचित्र पाटी लिहिली आहे जी चर्चेत आहे.

ती पाटी म्हणजे.. "कोणतंही अतिक्रमण नाही. अतिक्रमण करणाऱ्यांना गोळ्या घातल्या जातील. आणि यातून बचावलेल्या माणसांना पुन्हा गोळ्या घातल्या जातील," असं या पाटीत लिहिले आहे.

या पाटीमुळे कंगना रनौतच्या घरात कोणीही अनोळखी माणूस प्रवेश करण्यासाठी नक्कीच घाबरेल.

उद्धव ठाकरेंची शिवसेना जेव्हा सत्तेत होती तेव्हा बृहन्मुंबई पालिकेच्या आदेशावरून कंगनाचं बांद्र्यातील पाली हिल मधलं घर तोडण्यात आलं होतं.

त्यामुळे भूतकाळ बघता कंगनाच्या या नवीन पाटीचा इशारा संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरेंकडे आहे का, अशी चर्चा सुरु आहे.

कंगनाने काहीच दिवसांपूर्वी दीपिका पदुकोणचं कौतुक केलं होतं. दीपिका पदुकोणने ऑस्करला गेली होती.

कंगनानं दीपिकाची प्रशंसा करताना लिहिलं होतं की,''दीपिका पदूकोण किती सुंदर दिसत आहे,तिथे उभं राहून आपल्या देशाचं प्रतिनिधित्त्व करणं सोपी गोष्ट नाही.

आणि ते देखील इतक्या ग्रेसफुली आणि आत्मविश्वासानं बोलून..भारतीय महिला जगात बेस्ट आहेत हे दीपिकानं आज दाखवून दिलं''.