Onkar Bhojane: 'हास्यजत्रे'शी माझं नातं आजही तितकंच घट्ट.. 'त्या' चर्चांवर ओंकार जरा स्पष्टच बोलला..

Onkar Bhojane on Maharashtrachi Hasya jatra : महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या कार्यक्रमातून घराघरात पोहोचलेला आणि प्रेक्षकांच्या मनात घर करून राहिलेला एक तरुण अभिनेता म्हणजे ओंकार भोजने.

तो सध्या सर्वाधिक चर्चेत असणारा अभिनेता आहे. हास्यजत्रामधील त्याची यशस्वी वाटचाल, त्यानंतर तिथून बाहेर पडत त्याने निवडलेली नवी वाट.. यामुळे त्याचे कौतुकही झाले आणि टीकाही. पण तो मागे हटला नाही.. 'हौस आकाशी उंच उडायची' म्हणत त्याने झेप घेतली आणि 'सरला एक कोटी'सारखा दमदार चित्रपट केला.

एवढेच नाही तर आता तो 'करून गेलो गाव' या धुमशान घालणाऱ्या मालवणी व्यावसायिक नाटकातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. या नाटकाची सध्या जोरदार चर्चा असून 'हाऊसफुल्ल'च्या पाट्या झळकत आहेत. याच निमित्ताने हरहुन्नरी ओंकारशी सकाळ unplugged मध्ये दिलखुलास संवाद साधला. यावेळी त्याने ''महाराष्ट्राची हास्यजत्रा'' बाबत एक मोठा खुलासा केला.

(Onkar Bhojane excusive interview on sakal digital he said My bond with Hasyajatra is still strong)

ओंकारला खरी ओळख मिळाली ती 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' कार्यक्रमातून. या कार्यक्रमावर आणि प्रेक्षकांवर प्रेक्षकांनी भरभरून प्रेम केलं. त्याने साकारलेली अनेक पात्रं आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहेत. मग ते मामा असो, वायरमन असो, ज्योतिषी किंवा अगं अगं आई करत येणारा मुलगा.. ओंकारने अक्षरशः धुमाकूळ घातला.

पण नंतर अचानक ओंकारने हा सोडला आणि 'फू बाई फू' मध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर त्याच्यावर सडकून टीका झाली . अनेकांनी त्याला नको नको त्या शब्दात बोल लावले, आरोप केले. पण ओंकारने कायमच त्यावर बोलणे टाळले. पण सकाळच्या मुलाखतीत मात्र तो 'हास्यजत्रे'विषयी स्पष्टच बोलला.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

तू हास्यजत्रेतलं काय मिस करतोस.. असं सकाळ डिजिटलच्या मुलाखतीत विचारलं. त्यावर ओंकार म्हणाला, ',मी सगळ्यांनाच मिस करतो. कारण आमची छान बॉंडिंग झाली होती. हास्य जत्रेनं मला खूप काही दिलं. सचिन मोटे सर, गोस्वामी सर सर्वांकडूनच खूप काही शिकलो. काही कारणास्तव मी तिथून बाहेर पडलो असलो तरी माझं नातं आजही त्या शो शी तितकंच घट्ट आहे. मी आजही आवर्जून प्रेक्षक म्हणून हास्यजत्रा पाहतो. त्यामुळे ते बंध आजही तसेच आहेत' असं ओंकार या मुलाखतीत म्हणाला.