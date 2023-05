Parineeti Chopra च्या लग्नात प्रियंकाकडे आहे 'ही' खास जबाबदारी.. सोशल मीडियावर व्हायरल झालं दोन बहिणींचं चॅट

By

Parineeti Chopra Wedding: बॉलीवूड अभिनेत्री परिणीती चोप्रा आता लवकरच लग्नाच्या बंधनात अडकणार आहे. अभिनेत्रीनं १३ मे रोजी आप नेता राघव चड्ढा यांच्यासोबत दिल्लीतील कपूरथला हाऊसमध्ये धूमधडाक्यात साखरपुडा केला.

सोशल मीडियावर या कपलचे रिंग सेरिमनीचे व्हिडीओ आणि फोटो जोरदार व्हायरल झाले आहेत. या खास सोहळ्यासाठी प्रियंका चोप्रा देखील अमेरिकेहून दिल्लीत पोहोचली होती. प्रियंकानं सोशल मीडियावर देखील या कपलला शुभेच्छा दिल्या. तर आता साखरपुड्याच्या तीन दिवसानंतर परिणीती चोप्रानं या पोस्टवर रिप्लाय केलं आहे. (Parineeti Chopra give wedding duties to priyanka Chopra after her engagement)

प्रियंका चोप्रानं राघव चड्डा आणि परिणीती चोप्राचा फोटो शेअर करत लिहिलं होतं,''तिशा आणि राघव तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. आता मी वाट पाहतेय तुमच्या लग्नाची. मी तुम्हा दोघांसाठी खूप खूश आहे''. आता परिणीतीनं या पोस्टवर रिअॅक्ट करत प्रियंकाला उत्तर दिलं आहे.

आता आपल्या सगळ्यांनाच माहित आहे की प्रियंका चोप्रा आणि परिणीती चोप्रा या चुलत बहिणी आहेत. आणि त्या दोघीही खूप छान बॉ़न्ड शेअर करतात. प्रियंकाच्या लग्नात परिणीतीनं खूप धम्माल केली होती. तिनं बहिणीच्या लग्नात ज्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात त्या सगळ्या आनंदानं पार पाडल्या होत्या. त्यामुळे आता प्रियंका देखील आपल्या लहान बहिणीसाठी असंच काही करणार आहे.

परिणीतीनं प्रियंकाच्या पोस्टवर उत्तर देत लिहिलं की,''मिमी दिदी लवकरच वधू पक्षाकडच्या ज्या ज्या महत्त्वाच्या ड्युटीज आहेत त्या पार पाडण्याची जबाबदारी तुझ्यावर सोपवली जाणार आहे. त्यासाठी तयार रहा''. परिणीतीनं स्माइल आणि हार्ट इमोजी देखील पोस्ट केला आहे.

माहितीसाठी सांगतो की, राघव-परिणीती यांच्या साखरपुड्यानंतर चाहते आता त्यांच्या लग्नासाठी उत्सुक आहेत. माहितीनुसार दोघे लवकरच सात फेरे घेतील असं बोललं जात आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार परिणीती आणि राघव यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात लग्न करणार आहेत. पण अद्याप दोघांच्या लग्नाविषयी कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.