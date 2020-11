प्रशांत दामले म्हणाले 'एक मत्त आनंदाची बातमी देणार’, चाहते गोंधळात

मुंबई- अभिनेते प्रशांत दामले सोशल मिडियावर ब-याचदा ऍक्टीव्ह असतात. मात्र यावेळी प्रशांत दामले चर्चेत आले आहेत ते त्यांच्या सोशल मिडियावरील पोस्टमुळे. प्रशांत दामले यांनी फेसबुकवर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टची सध्या जोरदार चर्चा आहे. दामले यांच्या या पोस्टमुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. नेमकी काय बातमी असणार याचा अंदाज चाहते बांधत आहेत. लवकरच एक आनंदाची बातमी मी देणार असं त्यांनी या पोस्टमध्ये म्हटलंय. त्यांच्या या पोस्टविषयी जाणून घेण्यासाठी चाहते कमेंट्सचा पाऊस पाडत आहेत. हे ही वाचा: डिसेंबरमध्ये सिनेरसिकांसाठी ओटीटीवर वेबसिरीज आणि सिनेमांची तोबा गर्दी प्रशांत दामले यांनी लिहिलंय, ‘लवकरच एक मत्त आनंदाची बातमी देणार आहे’. या पोस्टमधील ‘मत्त’ या शब्दाने सगळ्यांच लक्ष वेधलंय. हे वाचताना लहान मुलाच्या तोंडून बोबडे शब्द निघतात तसं जाणवतंय. नक्कीच बातमी मत्तच असणार, अशी कमेंट एकाने केली तर या वयात आनंदाची बातमी? असा गमतीशीर सवाल एकाने केला आहे. मराठी रंगभूमीवरील अतिशय उत्साही आणि आनंदी व्यक्तिमत्व आहात तुम्ही, असं कौतुकसुद्धा अनेकांनी केलंय तर काहींनी नवीन नाटक की परदेशी प्रयोग असा अंदाज बांधलाय. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या हस्तेकोरोना काळात आर्थिक संकटात सापडलेल्या पडद्यामागील कलाकारांना मदतीचा हात देणा-या प्रशांत दामले यांचा राजभवनात सत्कार करण्यात आला होता. निर्माते तसंच सिनेसृष्टीतील अशा अनेक मदतीच्या हातांचा राज्यपालांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला होता. prashant damle says he will give good news to everyone netizens shocked

