Pushpa 2: अल्लू अर्जून आणि रश्मिका मंदानाच्या 'पुष्पा २' सिनेमातील 'ऊ अंटावा' गाण्याला कोणीच विसरू नाही शकत. या गाण्यात समंथाचं दिसणं आणि नाचणं पाहून अनेकांचा 'कलिजा खल्लास झाला होता' असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. हे गाणं सिनेमा इतकंच कमालीचं हिट ठरलं. संपू्र्ण देशाला या गाण्यानं आपल्या तालावर ठेका धरायला लावला. (Pushpa 2 Item song, samantha ,nora not in que...one famous actress name viral)

आता या सिनेमाचा दुसरा भाग 'पुष्पा २' येतोय. यादरम्यान चर्चा रंगली आहे ती सिनेमातील आयटम सॉंगची. या गाण्यात कोणती अभिनेत्री दिसणार यावरनं एक-दोन नाही तर तीन-तीन नावं चर्चेत असलेली पहायला मिळत आहेत. बोललं जात आहे की यावेळेला सिनेमात जी कोणी अभिनेत्री आयटम सॉंग करले तिची सिनेमातही भूमिका असणार आहे.

एका वेबसाईटला मिळालेल्या वृत्तानुसार, 'पुष्पा २' मध्ये देखील आयटम सॉंग असणार आहे. जी अभिनेत्री हे आयटम सॉंग करेल तिची सिनेमातही भूमिका असणार आहे. असंही बोललं जात आहे की तिच्यावर सिनेमात अल्लू अर्जूनची व्यक्तिरेखा लट्टू झालेली देखील दाखवलं जाणार आहे. याआधी बोललं जात होतं की 'ऊ अंटावा' ला मिळालेल्या यशानंतर समंथा रुथ प्रभु पुन्हा 'पुष्पा २' मध्ये दिसणार आहे. तर,नोरा फतेहीचं नाव देखील आयटम सॉंगसाठी समोर येत होतं. पण आयटम सॉंग करणारी अभिनेत्री सिनेमात भूमिकाही साकारणार आहे त्यामुळे नोराचं नाव आता मागे पडत आहे.

समंथा रुथ प्रभू आणि नोरा फतेही नाही तर 'पुष्पा २' मध्ये 'बाहुबली गर्ल' तमन्ना भाटिया आयटम सॉंग करणार आहे. अधिकृतरित्या अजूनही तमन्नाचं नाव कुठेही सांगितलं गेलेलं नाही. पण दिग्दर्शक सुकुमार आणि अल्लू अर्जुन तमन्ना सोबत काम करायला इच्छुक असल्याचं बोललं जात आहे. आता नक्की तमन्नाच ते आयटम सॉंग करणार का हे काही दिवसांत कळेलच.