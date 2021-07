'मी बेडकासारखी दिसतेय, आणि तुम्ही' राधिकाचा फोटो व्हायरल

By

मुंबई - बॉलीवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री राधिका आपटे (radhika apte) ही तिच्या हटकेपणासाठी ओळखली जाते. आपल्या परखड स्वभावासाठीही ती प्रख्यात आहे. जगभरात नावाजलेली राधिका ही सोशल मीडियावर अॅक्टिव्ह असणारी सेलिब्रेटी आहे. तिच्या चित्रपटांचा आणि अभिनयाचा खास प्रेक्षकवर्ग आहे. त्यामुळे केवळ बॉलीवूडच नाही तर जगभरातील वेगवेगळ्या चित्रपट महोत्सवांमध्ये तिच्या नावाची चर्चा होत असते. काही दिवसांपूर्वी नेटफ्लिक्सवर (netflix) तिचा एक चित्रपट आला होता. त्याला प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसुन आले. (radhika apte photoshoot in a single shirt goes viral on social media yst88)

राधिका सध्या तिच्या एका फोटोमुळे चर्चेत आली आहे. तिनं इंस्टावर एक फोटो व्हायरल केला आहे. त्या फोटोमध्ये ती एका बेडकाच्या शेजारी बसली आहे. त्या बेडकाप्रमाणे पोझ देऊन तिनं फोटो काढला आहे. तिनं तो फोटो सोशल मीडियावर शेयरही केला आहे. त्याला तिच्या चाहत्यांचा मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला आहे. अनेकांनी तिला लाईक्स आणि कमेंट्स दिल्या आहेत. त्यात चाहत्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या गंमतीशीर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. पॅडमॅनमध्ये राधिकानं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं होतं.2005 मध्ये राधिकानं बॉलीवूडमध्ये पदार्पण केलं. तिनं आपल्या अभिनयानं वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे.

राधिकाचा पार्च नावाचा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. तो जगभरातील वेगवेगळ्या महोत्सवांमध्ये चर्चिला गेला होता. सध्या राधिका तिच्या त्या बेडकासोबत काढलेल्या फोटोमुळे व्हायरल झाली आहे. तिनं त्या फोटोला कॅप्शन देताना असे लिहिले आहे की, प्रत्येकजण एखाद्या प्राण्यासारखा दिसतो. मी तर बेडकासारखी दिसते आहे. आणि तुम्ही, असा प्रश्न तिनं चाहत्यांना विचारला आहे. राधिकाच्या त्या फोटोला हजारो लाईक्स मिळाले आहेत.