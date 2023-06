Rajkumar Rao: राजकुमार रावच्या आयुष्यात गुड न्युज, पटकावला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा खास पुरस्कार

Rajkumar Rao News: अभिनेता राजकुमार राव हा चर्चेतला अभिनेता. काय पो चे असो, स्त्री असो किंवा बरेली की बर्फी. राजकुमार रावने कायमच विविध भूमिका करून प्रेक्षकांचे मनोरंजन केलंय. राजकुमार राव अलीकडेच भीड सिनेमात दिसला.

राजकुमार राव साठी हे वर्ष एकदम खास म्हणावे लागेल. राजकुमारला विविध पुरस्कार सोहळ्यात यंदा बेस्ट अभिनेता म्हणून पुरस्कार मिळालाय. आता राजकुमारच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेलाय.

यंदाचं वर्ष अभिनेता राजकुमार राव याच्यासाठी खास मानलं जातंय आणि त्याचं कारण देखील तितकच खास आहे. त्याच्या चमकदार कामगिरीसह 2023 मध्ये त्याला अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं.

आता अनेक पुरस्कारांच्या सोबतीने "मोनिका ओ माय डार्लिंग" सिनेमातील अभिनयासाठी बी-टाउनच्या शेपशिफ्टरने डिजिटल फिल्ममध्ये सर्वोत्कृष्ट अभिनेता (ज्युरी) पुरस्कार जिंकला.

मोनिका ओ माय डार्लिंग हा थ्रिलर सिनेमा होता. सिनेमा OTT वर रिलीज झाला असला तरीही प्रेक्षकांकडून सिनेमाँवर कौतुकाचा वर्षाव झाला.

दरम्यान अनेक प्रतिष्ठित अवॉर्डसने हे वर्ष राजकुमार साठी "पुरस्कार" मय वर्ष झाल्याचं बघायला मिळतंय.

अभिनय क्षेत्रात कोणतीही कसर बाकी न सोडता राजकुमार कायमच उत्तमोत्तम कथा आणि भूमिका निवडत आलाय.

राजकुमारचे सिनेमे दर्जेदार आणि आशयघन असतात. सिनेमा मनोरंजनासोबतच डोळ्यात अंजन घालण्याचे काम करतात.

काहीच दिवसानुर्वी सह अभिनेत्री भूमी पेडणेकर आणि अनुभव सिन्हा यांच्या भिडमधील त्यांच्या दमदार आणि प्रभावी अभिनयाचे प्रेक्षकांनी कौतुक केले.

वर्क फ्रंट बद्दल बोलायचे झाले तर.. राजकुमार याने अलीकडेच जिओ स्टुडिओ इव्हेंटमध्ये त्यांच्या बहुप्रतिक्षित स्त्री 2 च्या रिलीजची तारीख त्यांच्या टीमसोबत जाहीर केली.

2023 मध्ये राजकुमार राव मिस्टर आणि मिसेस माही, गन्स आणि गुलाब आणि श्रीकांत बोल्ला यांचा बायोपिक मध्ये दिसणार आहे. एकूणच राजकुमार राव बॉलिवूडमधील दर्जेदार अभिनेत्यांपैकी एक ओळखला जातो.