Ranveer Singh: अभिनेता रणवीर सिंगने २०१० मध्ये 'बॅंड बाजा बारात' सिनेमातून पदार्पण केलं होतं. गेल्या १२ वर्षात रणवीरनं आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली होती. आज रणवीर सिंगला बॉलीवूडच्या त्या अभिनेत्यांमध्ये धरलं जातं जे सगळ्यात जास्त कमाई करतात. पण याआधी म्हणजे त्याच्या स्ट्रगलच्या दिवसांत परिस्थिती वेगळी होती. एकदा तर असे झाले होते की बॉलीवूडच्या एका बड्या निर्मात्यानं रणवीरच्या अंगावर आपल्या कुत्र्याला सोडलं होतं.(Ranveer Singh reveals once a bollywood producer set his dog loose on him at party)

हेही वाचा: Mahesh Babu ला पितृशोक, दोन महिन्यापूर्वीच आईनंही घेतला होता अखरेचा श्वास...

रणवीर सिंग काही दिवसांपूर्वी Marrakech International Film Festival मध्ये उपस्थित राहिला होता. जिथे त्याला Etoile d'Or अवॉर्डनं सम्मानित केलं गेलं होतं. त्या फेस्टिव्हलमध्ये मुलाखतीच्या दरम्यान त्याने बॉलीवूडमधील आपल्या प्रवासाविषयी सांगताना अनेक खुलासे केले.

रणवीर सिंगने सिनेइंडस्ट्रीत आपल्या करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात स्ट्रगल विषयी काही आठवणी शेअर करताना सांगितलं की एका बड्या निर्मात्यानं एका पार्टीत केवळ मजा म्हणून माझ्या पाठी त्याचा कुत्रा सोडला होता. रणवीर पुढे म्हणाला,''आता तो निर्माता हयात नाही''.

हेही वाचा: Aamir Khan: वयाच्या ५७ व्या वर्षीच अभिनयाला रामराम करण्याचा आमिरचा विचार पक्का; म्हणाला,'आता मी...'

रणवीर म्हणाला,''त्या निर्मात्यानं मला पार्टीत बोलावलं''. रणवीरनं पूर्ण घटनाक्रमाचा उल्लेख केला. पण निर्मात्याचं नाव सांगण्यास मात्र त्यानं नकार दिला. त्याच मुलाखतीत रणवीरनं आपल्यासोबत झालेल्या कास्टिंग काऊचचा अनुभवही शेअर केला. तो म्हणाला,''त्या माणसानं मला एके ठिकाणी बोलावलं. मला विचारलं तू हार्ड वर्कर आहेस की स्मार्ट वर्कर? आता मी स्वतःला काही स्मार्ट समजत नाही म्हणून मी हार्ड वर्कर आहे असं म्हणालो. तेव्हा तो म्हणाला, डार्लिंग..स्मार्ट बन..सेक्सी बन. करिअरच्या पहिल्या साडे तीन वर्षात मी नको-नको ते झेललं आहे. त्यामुळे मला ज्या काही संधी मिळाल्या त्या मला खूप मोलाच्या वाटतात ते याच कारणानं''.

रणवीर सिंगनं 'बॅंड बाजा बारात' या त्याच्या सिनेमासाठी बेस्ट डेब्यू चा पुरस्कार मिळवला होता. त्यानं यानंतर एकापेक्षा एक हिट सिनेमे दिले. यावर्षी तो 'जयेशभाई जोरदार' मध्ये दिसला होता. पुढील वर्षी २०२३ मध्ये त्याचा 'सर्कस' आणि 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' हे दोन सिनेमे आपल्या भेटीस येत आहेत.