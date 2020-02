रितेश जेनेलियाला म्हणाला 'मैं किसी और से प्यार करता हूँ...' अन् मग काय!

सध्या रितेश आणि जेनेलियाचे टिकटोक व्हिडिओ सोशल मीडियावर धूम करत आहेत. कालच जेनेलियाने शेअर केलेला एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला होता. तसेच काल लग्नाच्या वाढदिवशीही रितेशने जेनेलियाला टिकटॉक व्हिडिओ शेअर करूनच शुभेच्छा दिल्या होत्या. अशातच आज रितेशचा टिकटॉक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. रितेशने ट्विटरवर त्याचा आणि जेनेलियाचा एक हटके व्हिडिओ शेअर केलाय आणि त्याला कॅप्शन दिलंय की, 'घरी हा स्टंट करू नका! धोकादायक आहे!'

रितेश जेनेलियाला म्हणतो, 'हॅपी अॅनिव्हर्सरी बायको'

रितेशने जो टिकटॉक व्हिडिओ शेअर केलाय, ज्यात जेनेलिया त्याला म्हणते की, 'बेबी आय लव्ह यू सो मच...' यावर रितेश म्हणतो की, 'पर मै किसी और से प्यार करतो हूं' यावर जेनेलिया म्हणते की, 'क्या बोला?' यावर रितेश गोंधळतो आणि म्हणतो की, 'बेबी आपकी स्माईल से...' यावर जेनेलिया हासते. तर रितेश हळूच म्हणतो की, 'मौत को छुके टक से वापस आ सकतो हूँ' हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर हिट होतोय. या व्हिडिओला कॅप्शन दिलंय की, 'घरी हा स्टंट करू नका! धोकादायक आहे!'

WARNING ‘DO NOT’ try this stunt at home ......@geneliad pic.twitter.com/zkZ1OY3w6t

— Riteish Deshmukh (@Riteishd) February 4, 2020