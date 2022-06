रिया चक्रवर्तीला काही दिवसांसाठी परदेशात जाण्याची मुभा; लादल्या अटी

रिया चक्रवर्तीला (Riya Chakraborty) एनडीपीएस कोर्टाने परदेशात जाण्याची परवानगी दिली आहे. बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्युप्रकरणी ड्रग्जच्या प्रकरणात तपास करणाऱ्या नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोने (NCB) अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीला मुख्य आरोपी बनवले आहे. रिया चक्रवर्तीला कोर्टाकडून दिलासा मिळाला असताना काही कडक अटीही (Imposed conditions) घातल्या आहेत. (Riya Chakraborty allowed to go abroad for a few days)

रिया चक्रवर्तीने (Riya Chakraborty) कोर्टात याचिका दाखल करताना परदेशात जाण्याची परवानगी द्यावी, असे म्हटले होते. यानंतर न्यायालयाने तिला बाहेर जाण्याची परवानगी देत ​​पासपोर्ट दिला आहे. न्यायालयाने रियाला काही काळासाठी आयफा पुरस्कारासाठी अबुधाबीला (abroad) जाण्याची परवानगी दिली आहे. यासाठी रियाला प्रवास तपशील, थांबण्याचा पत्ता आणि संपर्क तपशील द्यावा लागेल.

रिया चक्रवर्तीला (Riya Chakraborty) २ जून ते ५ जूनपर्यंतच परदेशात जाण्याची परवानगी मिळाली आहे. रिया चक्रवर्तीला एक लाखाची रोख सुरक्षा ठेव म्हणून ठेवण्याचे आणि अबुधाबीमधील भारतीय दूतावासात दररोज उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सप्टेंबर २०२० मध्ये रिया चक्रवर्तीला सुशांत सिंग राजपूतसाठी ड्रग्ज (Drugs) खरेदी केल्याप्रकरणी अटक केली होती. जवळपास दीड महिना तुरुंगात राहिल्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये रियाची जामिनावर सुटका झाली.