Sara Ali Khan: बॉलीवूड अभिनेत्री सारा अली खान(Sara Ali khan) आता लवकरच करण जोहरच्या (karan Johar)आगामी सिनेमात आपल्याला दिसणार आहे. बातमी आहे की देशभक्तीपर सिनेमा 'ए वतन..मेरे वतन' सिनेमात ती स्वातंत्र्यसेनानी उषा मेहता यांच्या भूमिकेत दिसणार आहे.(Sara Ali khan to essay the role of freedom fighter usha mehta in karan johar film)

साराच्या या नव्या सिनेमाचं शूटिंग सप्टेंबर महिन्यात सुरू होणार आहे. साराने या वर्षाच्या सुरुवातीलाच हा सिनेमा साइन केला होता. आता आपल्या इतर सिनेमांचं उर्वरीत शूटिंग मार्गी लावल्यानंतर सारा साराने आपलं पूर्ण लक्ष या देशभक्तीपर सिनेमावर केंद्रित केलं आहे.

सारानं सिनेमाची तयारी करायला सुरुवात केली आहे. पहिल्यांदाच ती एका स्वातंत्र्यसेनानीच्या भूमिकेत दिसणार आहे,त्यामुळे अर्थातच अभिनेत्री उत्सुक आहे. ऐकण्यात आलं आहे की या सिनेमाचं कथानक उषा मेहता यांनी कॉंग्रेस रेडिओ नावाने सुरु केलेल्या एका अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशनवर आधारित आहे, जो १९४२ साली चले जाव चळवळीच्या दरम्यान काही महिने कार्यरत होता.

स्वातंत्र्यासाठी केलेल्या संघर्षात कॉंग्रेस रेडिओने एक महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारली होती,याच रेडिओच्या माध्यमातून ब्रिटिश गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या बातम्या आणि इतर माहिती प्रसारित केली जायची.

सारा अली खान अभिनित 'ए वतन,मेरे वतन' सिनेमाला कन्नर अय्यर दिग्दर्शित करणार असून ,करण जोहर सिनेमाची निर्मिती करणार आहे. कन्नन अभिनव बिंद्राच्या बायोपीक वर देखील काम करणार असल्याची बातमी आहे. पण सध्या कनन 'ए वतन,मेरे वतन'च्या कामामध्ये व्यस्त असल्याचं बोललं जात आहे. बातमी आहे की दिग्दर्शक केतन मेहता देखील उषा मेहतांच्या बायोपीकवर(Biopic) काम करत आहे. उषा मेहता या केतन मेहता यांच्या नात्याने आत्या लागतात.