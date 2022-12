Seema Sajdeh च्या मद्यधुंद अवस्थेतील व्हिडीओवर काय होती मुलाची प्रतिक्रिया?, खुलासा करत म्हणाली...

By

Seema Sajdeh : सोहेल खानची एक्स वाइफ आणि अभिनेत्री सीमा सजदेह काही ना काही कारणानं अनेकदा चर्चेत आहे. कधी आपल्या बोल्ड स्टेटमेंटमुळे तर कधी आपल्या फॅशन स्टाइलमुळे देखील ती लाइमलाइटमध्ये येते. आता सीमा सजदेहने मलायका अरोराचा शो 'मूव्हिंग इन विथ मलायका' मध्ये आपल्या आयुष्यातील एका खास गोष्टीवर भाष्य केलं आहे. तिनं आपल्या मद्यप्राशन केलेल्या व्हायरल व्हिडीओवर मुलानं काय प्रतिक्रिया दिली होती याचा खुलासा केला आहे.(Seema Sajdeh reveals son reaction to her drunk video after karan johar party)

हेही वाचा: Bigg Boss 16: बिग बॉस ग्रॅन्ड फिनालेचा व्हिडीओ लीक? उर्वशी रौतेलाचा परफॉर्मन्स पाहून भडकले लोक..

काही दिवस आधी सीमा सजदेहचा मद्यप्राशन केलेला एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झाला होता. व्हिडीओमध्ये सीमा मद्यधुंद अवस्थेत करण जोहरच्या घराबाहेर पापाराझीला पोझ देताना दिसली. नशेत पोझ देताना तिला अक्षरशः उभंही धड राहता येत नव्हतं, भींतीच्या आधारानं तिला उभं राहावं लागलं. सीमाच्या या व्हिडीओमुळे तिला खूप ट्रोल केलं जात होतं. आता सीमा पहिल्यांदाच या व्हिडीओवर रिअॅक्ट झाली आहे.

हेही वाचा: Tunisha Sharma च्या आत्महत्येनंतर कलाकार संघटनेचा मोठा निर्णय; म्हणाले,'आता निर्मात्यांवर सक्ती करणार...'

'मूव्हिंग इन विथ मलायका' शो मध्ये मलायकानं सीमा सजदेहला तिच्या या व्हायरल व्हिडीओवरनं प्रश्न केला. मलायकानं तिला विचारलं की-''मी तुझा एक व्हिडीओ पाहिला,माझा विश्वास आहे की तुझा मुलगा निर्वाणनं देखील तो व्हिडीओ पाहिला असेल''. यावर सीमा सजदेह म्हणाली-''माझा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर मला निर्वाणचा कॉल आला होता. त्यानं व्हिडीओवर रिअॅक्ट तर नाही केलं पण मला विचारलं होतं,तो कसा ड्रेस घातला होतास?'' तेव्हा मी त्याला विचारलं होतं की तुला त्या व्हिडीओवर फक्त एवढंच विचारायचं आहे का?

पण मी खरं सांगू का तो व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर मला मी नरकात असल्यासारखं वाटत होतं. सीमा आपल्या व्हिडीओविषयी पुढे म्हणाली-''मी खोटं बोलणार नाही की मी ड्रिंक केलं नव्हतं. अनेकजण ड्रिंक घेतात. मी काही एकटी नाहीय जी ड्रिंक केल्यावर तशी चालत होती''.

हेही वाचा: Sushant Singh Rajput ची हत्या झाली...या खळबळजनक दाव्यानंतर रीया चक्रव्रर्तीची पोस्ट चर्चेत; म्हणाली...

सीमा सजदेहच्या त्या उत्तरावर मलायका टाळ्या वाजवत म्हणाली-''तू फक्त चांगला वेळ तुझ्या मित्रांसोबत घालवला होता. पण लोक तसा विचार करुन पाहत नाहीत. पण असं का होतं नेहमी की महिलांनी बाहेर ड्रिंक केलं की वेगळ्या नजरेनं पाहिलं जातं? त्यांना का ड्रिंक करायची परवानगी नाही? आपला वेळ अशाप्रकारे आनंदात महिला का घालवू शकत नाहीत?,व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर तुझ्याविषयी बोललं जाऊ लागलं की-हिचं कॅरेक्टर चांगलं नाही. का महिलांना प्रत्येक गोष्टीत जज केलं जातं?''

हेही वाचा: Tunisha Sharma: तुनिषा अनंतात विलीन... मामांनी दिला मुखाग्नी

सीमा सजदेह विषयी बोलायचं झालं तर ती सलमान खानची वहिनी आणि त्याचा छोटा भाऊ सोहेल खानची एक्स-वाईफ आहे. लग्नाच्या जवळपास २३-२४ वर्षानंतर सीमा आणि सोहेल एकमेकांपासून विभक्त झाले. दोघांना एक मुलगा आहे,ज्याचं नाव निर्वाण आहे. सीमा आणि सोहेल आता आपापल्या आयुष्यात पुढे निघून गेलेयत आणि आपापलं आयुष्य आनंदात जगताना दिसत आहेत.