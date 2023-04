Jawan Movie: 'पठाण' नंतर शाहरुख खान लवकरच 'जवान' सिनेमात दिसणार आहे. त्याच्या सिनेमाचं शूटिंग सध्या वेगानं सुरु आहे. खास गोष्ट ही आहे की,'जवान' सिनेमात शाहरुख खान बॉलीवूड अभिनेत्री दीपिका पदूकोणसोबतही दिसणार आहे.

अर्थात आपल्या सगळ्यांनाच माहित आहे की 'जवान' सिनेमात साऊथ अभिनेत्री नयनतारा मुख्य भूमिकेत आहे. त्यामुळे दीपिका एक छोटासा कॅमियो साकारताना दिसणार आहे. नुकताच जवानच्या सेटवरनं दीपिका पदूकोण आणि शाहरुख खानचे काही फोटो लीक झाले आहेत. ज्यामध्ये दोन्ही कलाकार खास आणि वेगळ्या अंदाजात दिसणार आहेत. (Shah Rukh Khan and Deepika Padukone photos leak from the set of jawan)

दीपिका पदूकोण आणि शाहरुख खानचा हा फोटो किंग खानच्या चाहत्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या फोटोंमध्ये दोन्ही कलाकार एकसारखे ड्रेस घालून दिसत आहेत. फोटोत दीपिका पदूकोण आणि शाहरुख खाननं व्हाइट शर्ट सोबत ब्लॅक पॅंट घातली आहे. सोबत हातात लाल रंगाचा कोट पकडला आहे आणि गळ्यात जाडसर रशी दिसत आहे. फोटोत दीपिका पदूकोण आणि शाहरुख खानचा अंदाज पाहून 'बेशरम रंग'चं गाणं आठवेल.

सोशल मीडियावर दीपिका पदूकोण आणि शाहरुख खानचे फोटो वेगानं व्हायरल होताना दिसत आहेत. शाहरुख-दीपिकाच्या चाहत्यांना हे फोटो फारच आवडले आहेत. लोक यावर कमेंट करत प्रतिक्रिया देताना दिसत आहेत.

तुम्हाला माहितीसाठी इथे सांगतो की 'जवान' सिनेमात शाहरुख खान आणि दीपिका पदूकोण व्यतिरिक्त नयनतारा,विजय सेतुपति,संजय दत्त आणि सुनील ग्रोव्हर मुख्य भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. 'जवान' सिनेमा २ जून रोजी रिलीज होणार आहे. हा सिनेमा हिंदी,तामिळ,तेलुगु,मल्याळम,कन्नड भाषांमध्ये रिलीज होणार आहे.