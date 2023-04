Shah Rukh Khan आज जगातील सगळ्यात श्रीमंत अभिनेत्यांपैकी एक आहे. आज वयाच्या ५७ व्या वर्षीही त्याचं हिरो बनणं लोकांना आवडतं आणि अजूनही त्याचे सिनेमा १००० कोटींचा गल्ला जमावण्याची क्षमता ठेवून आहेत. गेल्या ३ दशकात शाहरुखचा जलवा अगदी आहे तसाच आहे. पण आज त्याच्या दमदार करिअर विषयी आपण बोलायचं नाहीय तर त्याच्या पडत्या काळावर एक नजर टाकूया..

जेव्हा तो बाबा बनणार होता आणि त्या खुशीत त्यानं करोडोंचा मन्नत बंगला खरेदी केला होता त्यावेळी मोठं संकट त्याच्यावर आलं होतं. अर्थात त्यानं ही अडचण स्वतःहूनच ओढवून घेतली होती. (Shahrukh Khan face financial crises after buying Mannat when Gauri khan was pregnant)

जेव्हा शाहरुख आणि गौरी त्यांचे पहिले अपत्य आर्यन खानला जन्म देण्याच्या तयारीच होते तेव्हा ते आपल्यासाठी नव्या घराच्या शोधात होते. दोघांचंही 'मन्नत'वर एकमत झालं कारण तो बंगला पाहताच त्यांच्या मनात बसला.

अर्थात तेव्हा तो शाहरुखच्या बजेटच्या बाहेर होता पण तरिदेखील त्यानं तो खरेदी केला आणि त्यानंतर शाहरुखची आर्थिक परिस्थिती पूर्ण डबघाईला आली. अगदी अशी अवस्था शाहरुखची झाली होती की एक सोफा देखील खरेदी करताना त्याला विचार करावा लागला होता.

Mannat Bungalow

गौरी खाननं आपल्या पुस्तकात याचा उल्लेख केला आहे की ते दोघे मन्नत खरेदी केल्यानंतर जेव्हा सोफा खरेदी करायला गेले होते तेव्हा तो सोफा त्यांना खूपच महाग वाटला होता आणि ते खरेदी करू शकले नव्हते.

तेव्हा गोरींन त्या सोफ्याचं डीझाईन कागदावर रेखाटलं आणि लेदर खरेदी करून ते शिवून घेतलं. त्यानंतर फक्त पैशाची कमतरता आणि तेव्हाची गरज म्हणून गोरीनं स्वतः घर डिझाईन करण्याचा निर्णय घेतला. आणि दोघांनी निर्णय घेतला की एक-एक वस्तू घरासाठी खरेदी करायची म्हणजे काहीच डोईजड होणार नाही.

पण खरंतर त्यावेळच्या गरजेमुळे मजबूरीतच गौरीनं इंटेरिअरचं सुरु केलेलं काम तिचं करिअर बनलं आणि आता तेच तिचं पॅशन आहे.नवरा बक्कळ कमाई करत असतानाही गौरीनं आपलं काम सोडलं नाही. आज गौरी खान प्रसिद्ध डिझाइनर आहे..जी मोठमोठ्या सेलिब्रिटींची घरं डिझाइन करते. गौरीनं मन्नतचा तर संपूर्ण लूकच गेल्या काही वर्षात बदलून टाकला आहे.