पुष्पाला आवाज देणाऱ्या Shreyas Talpade ची चांदी, The Kerala Story स्टोरी मधील अभिनेत्रीसोबत नवा सिनेमा

Shreyas Talpade New Movie with Adah Sharma: 'द केरळ स्टोरी' सिनेमा सध्या प्रचंड गाजतोय. प्रेक्षक आणि समीक्षकांनी सिनेमाला अक्षरशः डोक्यावर घेतलंय.

सिनेमातील प्रमुख अभिनेत्री अदा शर्माच्या अभिनयाचं सुद्धा सगळीकडून कौतुक होत आहे.

अशातच अदा शर्माच्या नवीन सिनेमाची चर्चा आहे. आणि विशेष गोष्ट म्हणजे या सिनेमात मराठमोळा अभिनेता श्रेयस तळपदे झळकणार आहे.

(Shreyas Talpade who voices Pushpa, is a new movie with the actress from The Kerala Story story adah sharma)

“द गेम ऑफ गिरगीट” असं या सिनेमाचं नाव आहे. कुप्रसिद्ध ‘ब्लू व्हेल गेम’ वर आधारित आहे जो काही महिन्यांपूर्वी तरुणांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय झाला आहे.

याला "ब्लू व्हेल चॅलेंज" असेही म्हटले जाते, हा एक इंटरनेट "गेम" आहे जो कथितपणे ५० दिवसांच्या कालावधीत खेळाडूंना नियुक्त केलेल्या कार्यांच्या मालिकेचा समावेश आहे,

अंतिम आव्हानासाठी खेळाडूला आत्महत्या करावी लागते. काही महिन्यांपूर्वी या गेमचा वापर करून अनेकांनी स्वतःचा जीव गमावला होता.

“द गेम ऑफ गिरगीट” सिनेमात द केरळ स्टोरी मधली प्रमुख अभिनेत्री अदा शर्मा पोलीस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत झळकणार आहे. "द गेम ऑफ गिरगीट" मध्ये श्रेयस तळपदे अॅप डेव्हलपरची भूमिका साकारणार आहे.

"मी या प्रवासाची वाट पाहत आहे. यात एक शक्तिशाली मेसेज देखील आहे जो प्रेक्षकांपर्यंत, विशेषत: देशातील लहान मुलांपर्यंत आणि तरुणांपर्यंत पोहोचला पाहिजे," असे श्रेयस तळपदे म्हणाला.

याशिवाय पुष्पाला आवाज देणाऱ्या श्रेयस तळपदेची आता साऊथमध्ये चांगलीच हवा आहे. कन्नड अभिनेत्री राधिका कुमारस्वामी सोबत श्रेयस आता अजगरथ या साऊथ सिनेमात झळकणार आहे.

नुकतंच या सिनेमाचा मुहूर्त सोहळा पार पडला. यावेळी सिनेमातील प्रमुख कलाकार आणि सिनेमाची संपूर्ण टीम उपस्थित होती.

एम शशिधर लिखित आणि दिग्दर्शित, रवी राज यांनी या चित्रपटाचे निर्माते आहेत, तर संदीप वल्लुरी कॅमेराची जबाबदारी सांभाळणार आहेत.

श्री हरी म्युझिकची धुरा सांभाळणार आहेत. सायकॉलॉजिकल अॅक्शन थ्रिलर असणा-या या चित्रपटाचा औपचारिक पूजा समारंभासह हैदराबादमध्ये लॉन्चिंग सोहळा पार पडला.

लवकरच सिनेमाच्या शूटिंगला सुरुवात होईल. एकूणच श्रेयस तळपदेचा साऊथमध्ये डंका वाजणार असं दिसतंय.