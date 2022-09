Fabulous Lives Of Bollywood Wives Season 2: नेटफ्लिक्सच्या 'फॅब्युलस लाइव्स ऑफ बॉलीवूड वाइव्स'चा नवीन सीझन रिलीज झाला आहे. हा शो आल्या आल्याच स्टार वाइव्स महीप कपूरनं मोठा खुलासा केलेला चर्चेत आला. ती चर्चा सुरु आहे तोवर सोहेल खानची पूर्वाश्रमीची पत्नी आणि फॅशन डिझाईनर सीमा सजदेहनं मोठं विधान करुन सगळ्यांना हैराण करून सोडलं आहे.(Sohail Khan ex-wife seema sajdeh says she likes women to indian matchmaker sima taparia)

हेही वाचा: 'आलिया_ MY_ Foot', ट्वीटरवर का होतंय ट्रेन्ड, समोर आलं नवीन कारण...

नेटफ्लिक्सच्या या शो मध्ये इंडियन मॅचमेकिंग शोच्या सीमा तपारिया म्हणजेच सीमा आंटीनं उपस्थिती दर्शवली होती. शो मध्ये सीमा तपारिया सोहेल खानची पूर्वाश्रमीची पत्नी सीमा सजदेहसाठी वर शोधण्या विषयी बोलताना दिसतेय. यादरम्यान सीमा सजदेह म्हणताना दिसतेय की तिला मुली पसंत आहेत. आणि तिचं हे वक्तव्य ऐकून शो मध्ये उपस्थित महीप कपूर आणि सीमा तपारिया हैराण होऊन जातात.

फॅब्युलस लाइव्स ऑफ बॉलीवूड वाइव्स च्या एका भागात सीमा तपारियानं गेस्ट अपीयरेंस केला होता. या भागात महीप कपूरने सीमा आंटीला सीमा सजदेहसाठी परफेक्ट मॅच शोधण्याची विनंती केली. तेव्हा सीमा आंटीनं सीमा सजदेहला विचारलं की सोहेल खानसोबतचं २२ वर्षाचं नातं का तूटलं? यावर फॅशन डिझायनरनं उत्तर दिलं की त्यांचे विचार जुळत नव्हते.

हेही वाचा: अभिनेता संजय कपूरच्या पत्नीचा त्याच्या विवाहबाह्य संबंधांविषयी मोठा खुलासा

सीमा सजदेहने हे देखील सांगितलं की सोहेल खान आणि ती ५ वर्षांपूर्वीच वेगळे झाले आहेत. सीमा तपारियानं सीमा सजदेहला विचारलं की,'तुमचं पटत नाही,विचार जुळत नाही हे कळायला २२ वर्ष लागली तुम्हाला'. यावर सीमा सजदेहनं उत्तर दिलं की यागोष्टी कळायला वेळ लागतो.

सीमा सजदेह म्हणाली की,'ती खूप हट्टी आहे'. आणि या गोष्टीला सीमा तपारियानं देखील मान्य केलं. पुढे सीमा सजदेह मस्करीत म्हणाली,'कदाचित मला स्त्रिया पसंत आहेत'. आणि हे सीमानं अचानक केलेलं विधान ऐकून महीप कपूरला धक्काच बसला आणि सीमा तपारियाचे तर होश उडाले. त्या दोघींचे हावभाव पाहून सीमा सजदेह म्हणाली की,'ती मस्करी करत आहे'.

हेही वाचा: अक्षयच्या 'कठपुतली'ला ओटीटीवरही मोठा झटका; टॉलीवूडनेच काढला काटा...

सीमा सजदेहचं खळबळजनक विधान ऐकल्यावर महीप कपूरने मॅचमेकर सीमा तपारियाला विचारलं की,त्या तिच्या मैत्रिणीसाठी वधू शोधतील का? यावर सीमा तपारिया स्पष्ट म्हणाल्या,'मी हे सगळं नाही करत. भारतात या संकल्पनेविषयी लोकांच्या मनात संभ्रम आहे. कदाचित भविष्यात हे होईल. पण आता शक्य नाही'.

सीमा सजदेहने सोहेल खानशी तूटलेल्या नात्यावर बोलताना स्पष्ट केलं की,'आम्ही दोघांनीही नातं टिकवायचा खूप प्रयत्न केला. पण ते सफल नाही झाले. पण मुलांच्या जन्मानंतर सगळ्या गोष्टी बदलतात हे देखील तितकंच खरं आहे'.

हेही वाचा: 'द कपिल शर्मा शो' ची आयडिया कशी सुचली? मजेदार किस्सा शेअर करत कपिल म्हणाला..

तेव्हा सीमा आंटी उर्फ सीमा सजदेहने सीमा सजदेहला विचारलं की,'मुलांचे त्यांच्या घटस्फोटावर काय म्हणणे होते,परवानगी दिली का?', त्यावर सीमा सजदेह म्हणाली,'माझा छोटा मुलगा खूपच लहान आहे. तो १० वर्षांचा आहे. पण माझ्या मोठ्या मुलाला आम्ही जे केलं तो योग्य मार्ग वाटला'.

'फॅब्युलस लाइव्स ऑफ बॉलीवूड वाइव्स' नेटफ्लिक्सचा चर्चेत असलेला शो आहे. या शो मध्ये सोहेल खानचा एक्स वाईफ सीमा सजदेह, अभिनेत्री नीलम कोठारी,चंकी पांडेची पत्नी भावना पांडे आणि संजय कपूरची पत्नी महीप कपूर यांच्या वैयक्तिक आयुष्याला समोर आणलं आहे. शो चा २ रा सीझन नेटफ्लिक्सवर आता दाखवला जात आहे. शो मध्ये महीप कपूरनं देखील संजय कपूरच्या विवाहबाह्य संबंधाविषयी खुलासा केला होता.