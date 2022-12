By

Vijay Sethupathi: विजय सेतुपतिचा आगामी सिनेमा 'विदुथलाई'च्या शूटिंग दरम्यान ५४ वर्षीय स्ंटटमन मास्टर सुरेशचा अपघाती मृत्यू झाला आहे. वंडालूर मध्ये विदुथलाईच्या शूटिंग दरम्यान दिवंगत स्टंट मास्टर २० फूट उंचीवरनं खाली पडला आहे. हा अपघात सिनेमाच्या सेटवरच झाला आणि बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. सुरेश हा मुख्य स्टंट मास्टरचा सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून काम पाहत होता.(South Movie Stuntman s suresh dies on the sets of vijay sethupathi film viduthalai)

मीडियाला मिळालेल्या माहितीनुसार स्टंट मास्टर एस. सुरेशला एक स्टंट करायचा होता,ज्यामध्ये तो २० फूट उंचीवरनं उडी मारणार होता. पण त्याचं दुर्भाग्य की क्रेनला रशीनं बांधलेलं असून सुद्धा ती तुटल्या कारणानं सुरेश एवढ्या उंचावरनं खाली पडला. त्याला खाजगी रुग्णालयात त्वरीत दाखल केलं गेलं जिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं.

सेटवर झालेल्या या अपघाताविषयी माहिती झाल्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. सुरेश २५ वर्ष इंडस्ट्रीत काम करत होता. करिअरच्या सुरुवातीपासनंच त्यानं स्टंट मॅन म्हणून काम सुरू केलं होतं. 'विदुथलाई' सिनेमात विजय सेतुपति मुख्य भूमिकेत आहे. सिनेमाचं शूटिंग दोन भागात होणार आहे. सध्यातरी सेटवर हा मोठा अपघात झाल्या कारणानं सिनेमाचे शूटिंग बंद ठेवलं आहे. विजय सेतुपतिने सिनेमाच्या सेटवरील कितीतरी फोटो हा अपघात होण्याआधी आपल्या ट्वीटर हॅंडलवर शेअर केले होते.

विजयनं याआधी सांगितलं होतं की सिनेमाच्या पहिल्या भागाचं शूटिंग संपलं आहे. तर दुसऱ्या भागाचं शूटिंग सुरु आहे. याच दुसऱ्या भागाच्या सेटवर स्टंटमनचा अपघाती मृत्यू झाला. विदुथलाईमध्ये विजयचा एक एक्सटेंडेट कॅमियो असणार आहे. क्राइम थ्रिलर जॉनरच्या या सिनेमात सूरी आणि विजय सोबतच प्रकाश राज,गौतम मेनन,किशोर,भावानी श्री,राजीव मेनन,चेतन सारखे स्टार्स असणार आहेत. सिनेमातील बहुतेक सीन हे सत्यमंगलमच्या जंगलात शूट केले गेले आहेत.