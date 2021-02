विदेशी सेलिब्रेटी बोलले तर देश हलला, लाखो शेतक-यांच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष

मुंबई - दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाची धग थेट परदेशात जाऊन पोहचली. मात्र त्याची दखल केंद्र सरकार घेत नसल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून कडाक्याच्या थंडीत सुरु असणारे हे आंदोलन प्रजासत्ताक दिनी चिघळले होते. त्यावेळी उसळलेला जनक्षोभ सगळया देशानं पाहिला. त्यावरुन संपूर्ण देशातून सरकारवर टीकेची झोड उठविण्यात आली. यात अनेक क्षेत्रातील सेलिब्रेटी सहभागी झाले होते. विशेषत काही परदेशी सेलिब्रेटींनी त्यात घेतलेला सहभाग सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारा होता. त्यामुळे भारतीय कलावंतांना जाग आल्याची टीका आता होऊ लागली आहे. अशा सगळ्या परिस्थितीत कॉमेडियन कुणाल कामरानं सोशल मीडियावर शेयर केलेली पोस्ट सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे.

राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू असताना आता ट्विटरवर दोन गट तयार झाले आहेत. एकीकडे या आंदोलनाला पाठिंबा देणारे आणि दुसरीकडे एकी राखा असं भारतीयांना आवाहन करणारे दोन गट ट्विटरवर एकमेकांविरुद्ध उभे राहिले आहेत. शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ पॉप सिंग रिहानापाठोपाठ पर्यावरणवादी कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग, अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांची पुतणी मीना हॅरिस आणि पॉर्नस्टार मिया खलिफा यांनी ट्विट केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. कंगणानं काल केलेल्या व्टिटमध्ये त्या काही परदेशी सेलिब्रेटींवर टीका करण्यात आली आहे. कंगणानं त्या सगळ्यांना पप्पूची टीम असे म्हटले असून हा सगळा विदूषकांचा बाजार असल्याची टीका केली आहे.

A six word tweet with an hashtag by a Foriegn pop artist has shaken the country more than lakhs of farmers in the cold fighting for their rights & then they say western culture can’t influence us...

— Kunal Kamra (@kunalkamra88) February 4, 2021