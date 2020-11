‘कट्यार..’ सिनेमाला ५ वर्ष पूर्ण, ‘सुरांशी जुळलेलं नातं आजही कायम' सुबोधची खास पोस्ट

कट्यार प्रदर्शित होऊन ५ वर्ष झाली, या चित्रपटाच्या निर्मिती प्रक्रियेत जो आनंद आमहाला मिळाला तोच आनंद आज ५ वर्षानंतरही मिळत आहे. निरागस सुरांशी जुळलेलं नात आजही कायम आहे! कट्यार वर भरभरून प्रेम करणाऱ्या तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक आभार आणि खूप प्रेम त्या सर्व दिग्गजांना विनम्र अभिवादन ज्यांच्यामुळे ही कलाकृती जन्मली आणि माझ्या कट्यार च्या संघाचे ही आभार आणि खूप प्रेम कारण त्यांच्या शिवाय हे स्वप्न सत्यात उतरलं नसतं #classicalmusic #divine #soul #zarina #sadashiv #khansaheb #uma #panditji #vishrampur #gheichand #yarilahi #arunikirani #kaviraj #chaand #usmaan

