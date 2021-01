सुपरस्टार सूर्याचा 'सुररईपोटरू'ऑस्करच्या शर्यतीत

मुंबई : 'सुररई पोटरू' हा तमिळ चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर 12 नोव्हेंबरला रिलीज झाला होता. या चित्रपटाचं लेखन आणि दिग्दर्शन सुधा कोनगारा यांनी केलं आहे. 'सुराराई पोटरु' याचा अर्थ आहे की, 'हिंम्मत असलेल्या लोकांचे कौतुक करा'. सुररई पोटरु हा एअर डेक्कनचे संस्थापक कॅप्टन गोपीनाथ यांचा जीवनपट आहे.

Happy Republic Day! #SooraraiPottru joins OSCARS under General Category in Best Actor, Best Actress, Best Director, Best Original Score & other categories! The film has been made available in the Academy Screening Room today @Suriya_offl #SudhaKongara @gvprakash @TheAcademy pic.twitter.com/6Pgem7ZUSy

— Rajsekar Pandian (@rajsekarpandian) January 26, 2021