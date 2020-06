सुशांत सिंह राजपूत करणार होता खास मैत्रीण रिया चर्कवर्तीसोबत आगामी सिनेमा

मुंबई- अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतने जगाचा निरोप घेतला असला तरी त्याच्या आठवणी मात्र कायम सगळ्यांच्या स्मरणात राहणार आहेत. सुशांतचे असे काही किस्से जे त्याच्या जाण्यानंतर त्याचे चाहते आठवत राहतील. अशाच काही किस्स्यांमधील एक किस्सा त्याच्या आगामी सिनेमाशी निगडीत असल्याने आता समोर आला आहे. सुशांत सिंह राजपूत त्याची खास मैत्रीण रिया चक्रवर्तीसोबत आगामी सिनेमा करण्याच्या तयारीत होता अशी माहिती समोर येतेय. रियोसोबतच्या रुमी जाफरी दिग्दर्शित या आगामी सिनेमासाठी तो पूर्ण तयारी करत होता असं देखील कळतंय. हे ही वाचा: सुशांतच्या मृत्युवर एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता गप्प का? सहकलाकार प्रार्थना बेहरेचा खुलासा दिग्दर्शकाने एका प्रसिद्ध वेबसाईटला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की, 'सिनेमाची स्क्रिप्ट पूर्णपणे तयार होती. इतकंच नाही तर सुशांत आणि रिया मे महिन्यात सिनेमाची शूटींग देखील सुरु करणार होते. मात्र कोरोना व्हायरस आणि लॉकडाऊनमुळे हे काम थांबलं. त्यांनी सांगितलं, आपण इरफान खान, ऋषी कपूर, वाजिद खान आणि आता सुशांत यांना गमावलं आहे. मी खूपंच बिथरलो आहे. माझ्या वडिलांनी मला भोपाळ येथील घरी पून्हा परत जाण्यासाठी सांगितलं आहे. ' या सिनेमाविषयीची आणखी माहिती देताना ते म्हणाले, 'मुंबईमध्येच या सिनेमाचं शूटींग होणार होतं आणि याचं पूढचं शेड्युल लंडनमध्ये होणार होतं. सिनेमाच्या शूटींगचं काम आम्हाला नोव्हेंबरमध्ये पूर्ण करायचं होतं. मात्र कोरोनामुळे मार्चपासूनंच शूटींगवर बंदी करण्यात आली होती. त्यानंतर मग हा सिनेमा प्रश्नांच्या घेरावात अडकला. रोमँटीक कॉमेडी अशी कथा असणा-या या सिनेमात सुशांत त्याच्या डान्सची कला प्रेक्षकांसमोर आणणार होता.' रुमी यांचं म्हणणं आहे की सुशांत एक उत्तम डान्सर होता. त्याला त्याच्या डान्सच्या कलेचा उपयोग या सिनेमात करण्याची इच्छा होती. sushant singh rajput was going to do a film in may with rumoured girlfriend rhea chakraborty

