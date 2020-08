'सुशांतची हत्या झाली आहे, मुंबई पोलीस कोणाला तरी वाचवण्याचा करतायेत प्रयत्न' - नारायण राणे

मुंबई- सुशांत सिंह राजपूतची आत्महत्या हे प्रकरण आता एकप्रकारे खेळ बनत चालला आहे. या प्रकरणामुळे दोन राज्यांतील पोलीसांचे आपापसांत मतभेद होऊन आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळ सुरु झाला. मात्र हे प्रकरण इथेच थांबत नाहीये. आता तर भाजपचे नेते नारायण राणे यांनी देखील त्यांची प्रतिक्रिया दिली आहे. नारायण राणे यांनी दावा केला आहे की सुशांतने आत्महत्या केली नसून त्याची हत्या झाली आहे.

हे ही वाचा: सलमान खान 'या' दिवशी करणार 'बिग बॉस १४' च्या स्पर्धकांची घरात एंट्री

याप्रकरणी जेव्हा सुशांतच्या वडिलांनी पटना पोलिसांकडे रिया चक्रवर्ती विरोधात एफआयआर दाखल केली तेव्हाच मुंबआ पोलिसांकडे बघण्याचा सगळ्यांचा दृष्टीकोन बदलला. जवळपास ४० दिवसांच्या तपासामध्ये मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणात कोणताच खुलासा केला नव्हता. जेव्हापासून बिहार पोलिसांनी यात लक्ष घालण्यास सुरुवात केली तेव्हा प्रकरण हळूहळू समोर येऊ लागलं आहे.

यावरुनंच भाजपचे नेते नारायण राणे यांनी मुंबई पोलिसांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.नारायण राणे यांनी असा दावा केला आहे की सुशांतने आत्महत्या केली नव्हती. उलट त्याची हत्या झाली आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत राणे यांनी सांगितलं की 'सुशांत राजपूतने आत्महत्या केली नव्हती. त्याची हत्या झाली आहे. महाराष्ट्र सरकार काहीतरी लपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सरकार या प्रकरणात लक्ष घालत नाहीयेत.'

#SushantSinghRajput did not commit suicide. He was murdered. Maharashtra government is trying to save someone. It is not paying attention to the case: Narayan Rane, BJP pic.twitter.com/qpbs3jYGsQ

— ANI (@ANI) August 4, 2020