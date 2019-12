Tanhaji : 'आधी लगीन कोंढाण्याचं'; अंगावर काटा आणणारा तान्हाजीचा दुसरा ट्रेलर!

सध्या फक्त एकाच चित्रपटाची चर्चा सुरू आहे, ती म्हणजे 'तान्हाजी : द अनसंग वॉरिअर'. नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या जीवनावर आधारित हा चित्रपट कधी एकदा प्रदर्शित होतोय, याचीच वाट सगळे सिनेप्रेमी पाहात आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मराठ्यांच्या इतिहासातील अजरामर लढायांपैकी एक म्हणून कोंढाणा किल्ल्याची लढाई ओळखली जाते. स्वराज्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिलेल्या कैक मराठा सरदारांमध्ये अग्रस्थानी ज्यांचं नाव घेतलं जातं त्या नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या जीवनावर अभिनेता अजय देवगण आणि त्याची टीम तानाजी हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीस घेऊन येत आहे. या चित्रपटाचा पहिला ट्रेलर गेल्या महिन्यात रिलिज करण्यात आल्यानंतर सोमवारी (ता.16) या चित्रपटाचा दुसरा ट्रेलर रिलिज करण्यात आला.

- Tanhaji : 'शंकरा'नंतर तान्हाजी सिनेमाचं 'माय भवानी' गाणं एकदा पाहाच!

2 मिनीट 56 सेकंद कालावधीचा हा ट्रेलर अंगावर शहारे उभे राहतील, असाच आहे. मराठे आणि मोगल यांच्यामध्ये कोंढाणा किल्ल्यावर लढाई झाली होती. यावर लढाईवर आधारित हा चित्रपट आहे. पहिल्या ट्रेलरला प्रेक्षकांनी अक्षरश: डोक्यावर घेतलं. त्यानंतर शंकरा आणि माय भवानी ही चित्रपटातील दोन गाणी प्रदर्शित करण्यात आली. त्यानंतर आता चित्रपटाचा दुसरा ट्रेलर रिलिज झाला असून काही तासांतच तो 16 लाखांपेक्षा अनेक नेटकऱ्यांनी पाहिला आहे.

4th Feb 1670: The battle that brought the entire nation to a standstill.

Witness the moment history was created. Presenting the official #TanhajiTrailer2: https://t.co/wT6V4jwX4A#TanhajiTheUnsungWarrior@itsKajolD #SaifAliKhan @omraut @itsBhushanKumar @SharadK7 @ADFFilms

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) December 16, 2019