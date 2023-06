Khupte Tithe Gupte: द केरळ स्टोरीवर बंदी योग्य की अयोग्य? राज ठाकरेंचं रोखठोक वक्तव्य

Khupte Tithe Gupte Raj Thackeray News: सध्या खुपते तिथे गुप्ते कार्यक्रमाची प्रचंड चर्चा आहे. खुपते तिथे गुप्ते शोचा नवीन सिझन प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

नवीन सिझनच्या पहिल्याच एपिसोडला राज ठाकरे हजेरी लावणार आहेत. राज ठाकरे यांनी अवधूत गुप्तेंच्या प्रश्नांना दिलखुलास उत्तरं दिली. अवधूत गुप्ते यांनी विचारलेल्या स्पष्ट प्रश्नांची राज ठाकरेंनी रोखठोक उत्तरं दिली.

(The Kerala Story movie banned Right or Wrong? Raj Thackeray's statement in khupte tithe gupte)

अवधूत गुप्तेंनी राज ठाकरेंना द केरळ स्टोरी बद्दल प्रश्न विचारला.. केरळ स्टोरी सिनेमावर पश्चिम बंगालमध्ये बंदी घातली. तर सिनेमांवर बंदी घालणे योग्य कि अयोग्य?

या प्रश्नावर राज ठाकरे म्हणाले.. जर सेन्सॉरने सिनेमाला प्रमाणपत्र दिलं असेल तर विरोध करणारा मी कोण अशी प्रतिक्रिया अवधूत गुप्ते यांनी दिली. आणि त्यांनी सिनेमाला विरोध करणं चुकीचं आहे असं सांगितलं.

The Kerala Story सिनेमा जागतिक स्तरावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. या सिनेमानं रिलीज आधीपासून देशभरात गोंधळ घातला होता आणि त्याचे पडसाद जगभरात उमटलेले आपण पाहिले.

अर्थात केरळमधून ३२ हजार मुलींचं अचानक गायब होणं.. त्यामागचं धक्कातंत्र आणि त्याला असलेली दहशतवादाची पार्श्वभूमी एवढं सगळं सिनेमातून मांडल्यावर आणखी काय घडणार होतं.

पण एवढं सगळं सिनेमाच्या बाबतीत नकारात्मक घडूनही 'द केरळ स्टोरी' सिनेमानं बॉक्सऑफिसवर तगडी कमाई केली. २०-२५ करोडच्या बजेटमध्ये बनलेल्या या सिनेमानं २०० करोडचा टप्पा गाठला यातच सिनेमाचं मोठं यश आलं.

'द केरळ स्टोरी' सिनेमाच्या बाबतीत आता एक नवी अपडेट समोर आली आहे. सिनेमाचे निर्माते विपुल शहा यांनी एका मुलाखतीत द केरळ स्टोरी सिनेमाचा सीक्वेल येणार असल्याची मोठी हिंट दिली आहे.

