Sonu Nigam: गायक सोनू निगमच्या बाबांच्या घरी चोरी करणाऱ्याला मुंबई पोलिसांनी केली कोल्हापुरातून अटक

Sonu Nigam News: अभिनेता आणि गायक असलेल्या सोनू निगमच्या बाबांच्या घरातून तब्बल ७२ लाखांची चोरी झाल्याचं प्रकरण उघडकीस आलं. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी आरोपीला कोल्हापुरातून अटक केली. रमजान मुजावर असे अटक आरोपीचे नाव आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींकडून पोलिसांनी 70 लाख 70 हजार रुपये जप्त केले आहेत.

(theft at sonu nigam's father's house in mumbai one arrested from kolhapur)