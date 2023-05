By

Urfi javed Controversy: अभिनेत्री आणि सोशल मीडिया सेन्सेशन उर्फी जावेद हिचं वादांशी खूप जुनं नातं आहे. कधी तिच्या कपड्यांवरनं तर कधी वादग्रस्त विधानं केल्यामुळे ती चर्चेत येते. अनेकदा तर वादांमध्ये अशीअडकते की त्याचं थेट राजकारण होतं. आता तिनं माधुरी दिक्षितविषयी असा दावा केलाय जो ऐकून सगळेच हैराण झाले आहेत.

उर्फी जावेदनं आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीमध्ये सांगितलं आहे की तिला ग्लोबल एक्सेलेन्स पुरस्कार सोहळ्यात निमंत्रित केलं गेलं होतं,पण ऐनवेळी तिचं निमंत्रण रद्द करण्यात आलं. याव्यतिरिक्त उर्फीनं पोस्टमध्ये माधुरी दिक्षितचा व्हिडीओ पोस्ट केला आहे आणि तिच्या नावाचा उल्लेख देखील केला आहे. (Urfi javed says award organiser canceld her invitation due to madhuri dixit )

उर्फी जावेदनं इन्स्टाग्राम स्टोरीचा स्क्रीन शॉट ट्वीटरवर शेअर केला आहे,ज्यात तिनं लिहिलं आहे,''या पुरस्कार सोहळ्याविषयी एक मजेदार गोष्ट सांगते. मला आधी निमंत्रण देण्यासाठी माझ्या टीमशी संपर्क साधला. मी निमंत्रण स्विकारलं. माझे इतर प्लॅन कॅन्सल केले. आऊटफिटची सोय केली. आणि ऐनवेळी त्यांनी माझ्या टीमला सांगितलं की मला निमंत्रण नाही''.

उर्फी जावेद म्हणाली की,'' जेव्हा माझ्याकडून याचं कारण विचारलं गेलं तेव्हा पुरस्कार सोहळ्याच्या आयोजकांनी सांगितलं की माधुरीच्या गेस्ट लिस्टमध्ये मी नाही''.

उर्फी म्हणाली,''हे किती न पटण्यासारखं कारण दिलं आहे''.

उर्फीनं निमंत्रण ऐनवेळी कॅन्सल केल्याविषयी राग व्यक्त केला आहे. ती पुढे म्हणाली, ''मी काही त्या पुरस्कार सोहळ्यात जाण्यासाठी अतिउत्सुक नव्हती..का तिथं न गेल्यानं मी मरणार होते..पण आधी बोलवायचं आणि मग ऐनवेळी नकार द्यायचा हे कसलं वागणं''.

ग्लोबल एक्सलेंस पुरस्कार सोहळ्यात टी.व्ही मधील अनेक बड्या कलाकारांनी हजेरी लावली होती. या सोहोळ्यात माधुरी दिक्षित देखील पोहोचली होती. अर्थात उर्फीनं केलेल्या आरोपानंतर अद्याप माधुरी दिक्षित किंवा पुरस्कार सोहोळ्याच्या आयोजकांनी कोणतीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही. या सोहोळ्यात शालीन भनोट,सुंबुल तौकीर, शिवांगी जोशी, प्रियंका चाहर चौधरी सारख्या अनेक टी.व्ही जगतातील कलाकारांना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आलं.