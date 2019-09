'शकुंतला देवी'मधील विद्या बालनचा लूक पाहिला का?

मुंबई : 'मिशन मंगल' च्या ब्लॉकबस्टर यशानंतर विद्या बालन तिच्य़ा आगामी चित्रपटासाठी सज्ज झाली आहे. 'शकुंतला देवी' चित्रपटाच्या पहिल्या लूकनंतर आता या चित्रपटाचा टिझरही प्रदर्शित करण्यात आला आहे. पहिल्य़ाच पोस्टरमध्ये विद्या एका वेगळ्या लुकमध्ये दिसतेय. बॉयकटमधील तिच्या लूकने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतलं आहे.

Excitement is multiplying each day! Time to dig into the 'root' of the mathematical genius, #ShakuntalaDevi . #FilmingBegins @sonypicsprodns @Abundantia_Ent @anumenon1805 @vikramix @SnehaRajani pic.twitter.com/Ayz2TNlePF

या चित्रपटामध्ये विद्या गणिततज्ज्ञ शकुंतला देवी यांची भूमिका साकारणार आहे. ह्युमन कॉम्पुटरच्या भूमिकेत ती प्रेक्षकांना दिसणार आहे. या चित्रपटाचा पोस्टर आणि टिझर विद्याने ट्विटरच्या माध्यमातून शेअर केलाय. इतर मुलांनी कशापद्धतीने पाढ्यांसह त्यांच्या गणिताच्या प्रवासाला सुरुवात केली. आणि दुसरीकडे शकुंतला देवीने कठीण गणितांसह सुरुवात केली, हे टिझरमध्ये दाखवण्यात आलंय. टिझर शेअर करताना कॅप्शनमध्ये तिने लिहिलं की, "ती सर्वच शब्दांमध्ये असाधारण होती. याच विलक्षण मुलीची आणि ह्युमन कॉम्पुटरची कहाणी जाणून घ्या ".

She was extraordinary, in every sense of the word! Know the story of the child prodigy & the human computer, #ShakuntalaDevi @sonypicsprodns @Abundantia_Ent @anumenon1805 @vikramix @SnehaRajani pic.twitter.com/P2PAqPp5Tt

