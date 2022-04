'विराजस - शिवानी' अडकणार विवाह बंधनात; मृणाल कुलकर्णी होणार सासू

कलाकारांच्या आयुष्याविषयी जाणून घेण्यात प्रत्येकालाच उत्सुकता असते. त्यातही जेव्हा कलाकारांच्या लग्नाचा विषय येतो तेव्हा विशेष चर्चा होते. अभिषेक - ऐश्वर्या, सैफ- करीना, दिपिका -रणवीर अशी अनेक उदाहरणे आहेत. नुतकाच होत असलेला रणबीर -आलिया चा विवाह सोहळा तर आजवरचा सर्वाधिक चर्चेचा विवाह सोहळा ठरला आहे. जिथे तिथे याच विवाहाची चर्चा आहे. आता या लग्नापाठोपाठ मराठीतही अशाच एक गोड जोडप्याचं लग्न आहे.



अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी (mrunal kulkarni) हे मराठी मनोरंजन क्षेत्रातील एक दिग्गज नाव. नाटक,चित्रपट, मालिका या तीनही माध्यमातून त्यांनी रसिकांचे मनोरंजन केले. त्यांनी ऐतिसाहिक भूमिकाही तितक्याच ताकदीने पेलल्या. राजमाता जिजाऊ यांची भूमिका साकारणाऱ्या प्रमुख अभिनेत्रींनपैकी एक त्या आहेत. 'पावनखिंड' हा त्यांचा सिनेमा नुकताच येऊन गेला. तर 'शेर शिवराज' हा आगामी सिनेमा येऊ घातला आहे. आता लवकरच सासूबाई होणार आहेत. कारण त्यांचा मुलगा विराजस कुलकर्णी (virajas kulkarni) हा लवकरच लग्नगाठ बांधणार आहे.



विराजसने गेल्यावर्षीच मालिका विश्वात पदार्पन केले. झी मराठी वरील 'माझा होशील ना' या मालिकेतून तो घराघरात पोहोचला. विराजस उत्तम अभिनेता असून स्वतः लेखक आणि दिगर्शक आहे. प्रायोगिक नाट्य क्षेत्रात विराजसचे मोठे योगदान आहे. तसेच तो सिनेमांसाठीही लेखन करतो. विराजसचे आता दोनाचे चार होता होणार आहेत.(virajas and shivani will get married soon)



अभिनेत्री शिवानी रांगोळे (shivani rangole) गेली बरेच वर्षे मालिकांमधून अभिनय करत आहेत. स्टार प्रवाह वरील 'सांग तू आहेस ना' ही तिची नुकतीच गाजलेली मालिका होती. शिवानीने आपल्या कसदार अभिनयाने स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. विराजस आणि शिवानी हे गेले काही वर्ष एकमेकांच्या प्रेमात आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी प्रेमाची कबुली दिली होती. आता लवकरच ते विवाह बंधनात अडकणार आहेत.



अलिकडेच शिवानी आणि विराजसने एका जाहिरातीसाठी लग्नाचा सीन शूट केला होता. तेव्हा त्यांनी गुपचूप लग्न केलं की काय,अशा चर्चांना खुप उधाण आलं होतं. पण जाहिरातीचं शूटींग म्हणजे त्यांच्या ख-या लग्नापूर्वीची एक रंगीत तालीमच म्हणावी लागेल. कारण पुढच्या महिन्यात ते लग्न करणार आहेत. ते बरीच वर्षे एकमेकांना ओळखतात. त्यांच्या घरच्यांमध्येही उत्तम संबंध आहेत. काही दिवसांपूर्वी विराजसने शिवानीला गोल्ड रिंग देऊन प्रपोस केलं होतं. त्यासाठी त्याने एक सरप्राईस प्लॅन केला होता.



आता ते एक पाऊल पुढे टाकत लग्न करणार आहेत. माध्यमांनी दिलेल्या खात्रीशीर महिनीनुसार, ते दोघेही ७ मे रोजी पुण्यात लग्न करणार आहेत. या लग्नाची मराठी मनोरंजन विश्वात विशेष चर्चा असून सर्वांचे लक्ष त्यांच्याकडे लागले आहे. त्यांच्या लग्नाची पत्रिका सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.