Aanchal Singh: आंचल सिंग हिनं कितीतरी जाहिराती,सिनेमे आणि वेब सीरिज मधून काम केलं आहे. सध्या ती आपल्या खळबळजनक पोस्टमुळे चर्चेत आली आहे. आंचलने काम न करण्याविषयी आणि इंडस्ट्रीविषयी अशा काही गोष्टी बोलून दाखवल्या आहेत ज्याची भरपूर चर्चा रंगली आहे. आंचलला गेल्या काही दिवसांपासून तिचे चाहते सोशल मीडियावर विचारत होते की ती सध्या कुठल्याच प्रोजेक्टमध्ये का दिसत नाही. तसंच तिच्या कुठल्याही भूमिकेला पुरस्कार सोहळ्यांमध्ये नामांकन का मिळालं नाही?.

त्यानंतर अभिनेत्रीनं सोशल मीडियावर याविषयी स्पष्ट शब्दात उत्तर दिलं आहे. तिनं लिहिलं आहे की, ''रोज मला लोक विचारतात की आता तू काय करणार आहे, तुला तुझ्या कुठल्याच भूमिकेसाठी नामांकन का मिळत नाही?. तर ज्या लोकांना यामागचं कारण जाणून घेण्यात इंट्रेस्ट आहे त्यांच्यासाठी हे सत्य मी सांगतेय''. आणि त्यानंतर आचलनं काही मुद्दे समोर आणले.(yeh kaali kaali aankhen actress aanchal singh reveal she has no work)

१. ६ महिन्यापासून मला कुठल्याच सिनेमा किंवा सीरिजसाठी साधा ऑडिशनचा देखील कॉल आलेला नाही. केवळ २ ठिकाणी मला बोलावलं होतं. जेव्हा मी कॉल करून विचारते,कामाची चौकशी करते तेव्हा मला सांगण्यात येतं सध्या काही काम नाही. आणि नामांकन मिळण्याविषयी बोलायचं तर ती गोष्ट माझ्या हातात नाही.

२. मी इंडस्ट्रीला १२ वर्ष दिली आणि मेहनतीनं मी ४०० जाहिराती तसंच पंजाबी,तामिळ आणि श्रीलंकन सिनेमांत काम केलं. मी काही सिनेमे साइन केले होते पण काही कारणानं ते सोडले. 'अनदेखी' वेब सीरिज मध्ये मी काम केलं आहे खरंतर, पण मला खरी ओळख मिळाली ते 'ये काली काली आंखे' वेब सीरिजमुळे. हा एक असा प्रोजेक्ट होता ज्याची मी कायम आभारी राहीन.

३. शेवटचं सर्वात कटू सत्य म्हणजे एवढं चांगलं काम करूनही मी घरी बसलेय. माझ्याकडे काम नाही आणि यामुळे माझं मानसिक खच्चीकरण होतंय. आता वर्ष संपत आलंय...आणि मी माझ्या कुटुंबासोबत वेळ घालवण्यासाठी निघून आले आहे.

माझा विश्वास कायम आहे तो म्हणजे संयमावर. माझं अभिनयावर प्रेम आहे आणि त्याची प्रोसेस मला माहित आहे. पण आजही या सगळ्या गोष्टी माझ्यासोबत घडल्यानंतर मला तब्बू आणि विद्या बालन यांच्यासारखी अभिनेत्री बनायचं आहे. आता कदाचित लोकांना त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली असतील. ज्यांनी माझ्याविषयी काळजी व्यक्त करून काही प्रश्न विचारले त्यांना माझं खूप खूप प्रेम.

आंचल विषयी एक गोष्ट सांगतो की गेल्या काही दिवसांपासून तिच्या कामाला चांगली पसंती मिळताना दिसत आहे आणि सर्वच अशी आशा व्यक्त करतायत की पुढे देखील असंच चांगलं काम ती करेल. पण त्या दरम्यान अभिनेत्रीची निराशाजक पोस्ट समोर आल्यानंतर आता तिचे चाहते तिला धीर देताना दिसत आहेत.

अभिनेत्रीला पाठिंबा देत तिचे चाहते तिला कमेंट करत म्हणताना दिसत आहेत की, 'आपल्या आयुष्यात जे घडतंय ते सगळं सत्य लोकांना सांगणं यासाठी खूप हिम्मत लागले. तू खूप मोठी गोष्ट केली आहेस. आम्ही आशा करतो तुला खूप चांगले प्रोजेक्टस मिळतील'.