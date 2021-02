'भारतीयांसाठी कोरोना लस उपलब्ध का नाही?'; अभिनेत्रीचा उद्धव ठाकरेंना सवाल

कोविड-१९ प्रतिबंधक लस बनवणारा भारत हा जगातील सर्वात मोठा देश आहे. एकीकडे भारतात लसीकरण मोहीम राबविण्यात येत असतानाच इतर देशांनाही सीरमच्या कोविशिल्ड लशींचा पुरवठा भारताकडून करण्यात येत आहे. भारतानं श्रीलंका, भूतान आणि मालदीव या शेजारील देशांसह मोरोक्को, ओमान, अल्जेरिया या आफ्रिकन देशांनाही लस पाठवली आहे. देशात कोरोना लशींचा पुरेसा पुरवठा असताना आणि इतर देशांनाही लस निर्यात होत असताना, भारतीयांना खरेदीसाठी कोविशिल्ड लस उपलब्ध का होऊ शकत नाही, असा सवाल अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल यांनी केला आहे.

'जेव्हा आपल्याला माहितीये की कोविशिल्ड मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. कॅनडा आणि इतर देशांमध्ये तो निर्यात केला जातोय, तर मग भारतीय नागरिकांना खरेदीसाठी लस उपलब्ध का केली जात नाहीये,' असा प्रश्न त्यांनी ट्विट करत विचारला आहे. या ट्विटमध्ये त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मालक आदर पूनावाला यांना टॅग केलंय.

When we know there is surplus of #Covishield - it's being exported to Canada & other countries. Why is it not released on the market for Indian citizens to buy?? @MoHFW_INDIA @CMOMaharashtra @adarpoonawalla

— Simi Garewal (@Simi_Garewal) February 16, 2021