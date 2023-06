By

Yeh Jawani Hai Diwani: खूप कमी लोकांना माहित आहे की अयान मुखर्जीनं 'ये जवानी है दिवानी' सिनेमासाठी दीपिका पदूकोणच्या आधी कतरिना कैफला सिनेमा ऑफर केला होता. ३१ मे रोजी या सिनेमाला रिलीज होऊन १० वर्ष पूर्ण झाली. या सिनेमानं बॉक्सऑफिसवर चांगला व्यवसाय देखील केला होता. या सिनेमात रणबीर कपूर मध्यवर्ती भूमिकेत होता. सिनेमातील गाण्यांना खूप पसंत केलं गेलं होतं.

या सिनेमाशी संबंधित एका सुत्रानं आता अनेक वर्षांनी खुलासा केला आहे की दीपिका पदूकोणआधी ही भूमिका कतरिना कैफला ऑफर झाली होती.(Yeh Jawani Hai Diwani first offer to katrina kaif, actress rejected movie, what's the reason?)

सूत्राच्या म्हणण्यानुसार कतरिना कैफनं करण जोहरला नकार दिला आणि आदित्य चोप्राच्या 'धूम ३' साठी होकार कळवला. आता करण जोहर आणि आदित्य चोप्रा फॅमिलीच असल्यामुळं कतरिनाच्या नकारानं त्यावेळी फारसे रुसवे फुगवे झाले नाहीत पण कतरिनाच्या करिअरला मोठा फटका बसला.

कारण 'धूम ३' मध्ये कतरिनाच्या भूमिकेची एकंदरीत लांबी पाहता 'ये जवानी है दिवानी' सिनेमात काम केलं असतं तर सिनेमातील प्रत्येक सीनमध्ये दिसायची तिला संधी मिळाली असती. हे पुढे जाऊन तिलाही नक्कीच पटलं असेल.

कतरिनानं सिनेमाला नकार दिला याविषयी बोलताना सूत्रानं सांगितलं..,''हे खरं आहे की करण जोहर आणि अयान मुखर्जीनं नैनाच्या भूमिकेसाठी आधी कतरिना कैफशी संपर्क साधला होता. कतरिनाचं नाव जवळपास कन्फर्म झाल्यात जमा होतं. तिच्या डेट्सही ब्लॉक केल्या होत्या पण अचानक कतरिनानं नकार कळवला''.

''यामागचं कारण होतं की कतरिनाला यश राज फिल्मच्या 'धूम ३' ची ऑफर मिळाली होती. आदित्य चोप्राला ज्या डेट्स हव्या होत्या त्या तारखा 'ये जवानी है दिवानी' सिनेमाशी क्लॅश करत होत्या. त्यात कतरिनानं कधीच आमिर खानसोबत काम केलं नव्हतं तर त्यासाठी देखील ती उत्सुक होती. त्यामुळे तिनं 'ये जवानी है दिवानी' ऐवजी 'धूम ३' ला पसंती दिली''.

कतरिना कैफनं विकी कौशल सोबत लग्न केलं आहे. आणि आता लवकरच ती 'टायगर ३' मध्ये दिसणार आहे. तर दीपिका पदूकोणनं रणवीर सिंग सोबत लग्न केलं आहे. दोघं एकमेकांसोबत खूश दिसतात. दीपिका आणि रणवीरनं अनेक सिनेमांत एकत्र काम केलं आहे ज्यांनी बॉक्सऑफिसवर तगडी कमाई केलीय.