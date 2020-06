जिनं जग दाखवलं तीच जग सोडून गेली, कोरोनामुळे आठ दिवसांची तान्हुली पोरकी!

औरंगाबाद : उरात कितीही अपार दुःख असलं तरीही आई या शब्दाने सारं दुःख हलकं होतं. ती जग दाखविते. तिच्या स्पर्शाने अंगात बळ येतं; पण तोच स्पर्श हरवला तर? जिने जग दाखविलं तीच जग सोडून गेली तर? कल्पनाही करवत नाही; पण जन्म दिल्याच्या आठवडाभरातच आईने प्राण सोडला. हा कोविड विषाणूही इतका निर्दयी की त्याला नवजात तान्हुलीचीही कीव आली नाही. आता ती आईविना पोरकी झाली. ममस्पर्शालाही मुकली.

शासकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये (घाटी) औरंगाबाद शहरातील नेहरूनगर, कटकटगेट येथील महिलेला प्रसूतीसाठी २८ मे रोजी सांयकाळी चारच्या सुमारास भरती करण्यात आले. त्याच दिवशी तिची प्रसूती झाली आणि गोंडस मुलीली तिने जन्म दिला. लक्षणावरून आईची कोरोना चाचणी केली गेली. त्याचा अहवाल २९ मे रोजी पॉझिटिव्ह आला. सर्वकाही आनंदात असताना एका चाचणीने या सुखावर विरजण पडले. आईवर घाटीतील कोविड रुग्णालयात उपचार सुरू करण्यात आले; परंतु तिचे मूत्रपिंड निकामी झाल्याने पाच वेळा डायलिसीस करण्यात आले. शरीरातील ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी झाल्याने तिला कृत्रिम श्वसनप्रणालीवर ठेवण्यात आले; पण तिची प्राणज्योत चार जूनला दुपारी दोनच्या सुमारास मालवली. ब्लॉग - अस्वस्थ वर्तमान आई होणार म्हणून नऊ महिने तिने अनेक गोड स्वप्न पाहिले. गोंडस मुलगीही झाली; पण आई म्हणून तिचे आयुष्य केवळ सातच दिवसांचं होतं. डोळाभरून तिनं आपल्या तान्हुलीला पाहिलं नाही. तिच्या चिमुकलीला तर आई कशी असते हे अजून कळालेही नाही. या घटनेमुळे हळहळ व्यक्त होत आहे. संबंधित बातमी - वेदनादायी : भाकर करंटी; रक्तात नाहली बाळाच्या चाचणीचा पहिला अहवाल निगेटिव्ह

२८ मे रोजी महिलेने जन्म दिलेल्या मुलीची प्रकृती स्थिर आहे. मुलीचे वजन अडीच किलो आहे. कोविड चाचणीसाठी तिच्या लाळेचे नमुने घेण्यात आले. त्याचा अहवाल निगेटिव्ह आला असून, दुसऱ्या चाचणी अहवालाची प्रतीक्षा आहे, अशी माहिती घाटीतील डॉ. अरविंद गायकवाड यांनी दिली.

