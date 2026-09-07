मराठवाडा

Chhatrapati Sambhajinagar: पतीचं महिन्याभरापूर्वी निधन, पत्नीने चिमुकल्या मुलासह रेल्वेसमोर मारली उडी; उडी घेणारे ‘ते’ मायलेक अंबडचे

Ambad Woman And Son Die In Tragic Mukundwadi Railway Incident: पतीच्या निधनानंतर अवघ्या महिनाभरातच पल्लवी बनकर यांनी चिमुकल्या मुलासह रेल्वेसमोर उडी घेतल्याने अंबडसह मुकुंदवाडी परिसरात हळहळ; घटनेमागील कारण अद्याप धूसर
Chhatrapati Sambhajinagar Mukundwadi Railway Incident Identifies Ambad Woman Pallavi Banker And Her Son Daksh

Chhatrapati Sambhajinagar Mukundwadi Railway Incident Identifies Ambad Woman Pallavi Banker And Her Son Daksh

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर: मुकुंदवाडी रेल्वेस्थानकावर चिमुकल्या मुलासह रेल्वेसमोर उडी घेऊन जीव गमावलेल्या महिलेची ओळख पटली आहे. पल्लवी अक्षय बनकर (रा. अंबड, जि. जालना) आणि तिचा मुलगा दक्ष अशी त्यांची नावे असल्याचे पोलिसांच्या तपासात समोर आले.

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