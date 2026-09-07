Chhatrapati Sambhajinagar: पतीचं महिन्याभरापूर्वी निधन, पत्नीने चिमुकल्या मुलासह रेल्वेसमोर मारली उडी; उडी घेणारे ‘ते’ मायलेक अंबडचे

छत्रपती संभाजीनगर: मुकुंदवाडी रेल्वेस्थानकावर चिमुकल्या मुलासह रेल्वेसमोर उडी घेऊन जीव गमावलेल्या महिलेची ओळख पटली आहे. पल्लवी अक्षय बनकर (रा. अंबड, जि. जालना) आणि तिचा मुलगा दक्ष अशी त्यांची नावे असल्याचे पोलिसांच्या तपासात समोर आले. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...शनिवारी (ता. पाच) दुपारी मुकुंदवाडी रेल्वेस्थानकावर एका महिलेने चिमुकल्यासह रेल्वेसमोर उडी घेतल्याची घटना घडली होती. घटनेनंतर पोलिसांनी मृतांची ओळख पटविण्यासाठी तपास सुरू केला. त्यात महिलेचे नाव पल्लवी बनकर आणि मुलाचे नाव दक्ष बनकर असल्याचे निष्पन्न झाले. .महिलेच्या आधार कार्डवर अंबड तालुक्यातील पत्ता असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. पल्लवी यांच्या पतीचे सुमारे महिनाभरापूर्वी निधन झाले होते. त्यानंतर त्या आपल्या मुलासह मुकुंदवाडीतील शिवाजी कॉलनी परिसरात आईकडे राहत होत्या..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.पतीच्या निधनानंतर अवघ्या महिनाभरातच त्यांनी मुलासह टोकाचे पाऊल उचलल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. या घटनेमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पल्लवी यांनी हा निर्णय का घेतला, याचा तपास सुरू असून कुटुंबीयांकडूनही माहिती घेतली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.